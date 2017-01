CSI 15 / Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017: trovata la prova per incastrare i gemelli killer?

CSI 15, ECCO DOVE SIAMO RMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di CSI 15, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il quarto, il quinto ed il sesto episodio, intitolati "Il libro delle ombre", "Conferenza di sangue" e "Il paradosso dei gemelli". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Finlay (Elisabeth Shue) si trova bloccata nell'auto, a causa di un ordigno esplosivo che potrebbe saltare da un momento all'altro. Russell (Ted Danson) riceve la telefonata dell'attentatore, che lo sottopone ad un indovinello prima di ricordargli che Finlay potrebbe morire. Alcune ore prima, Finlay e Russell indagano su una scena del crimine già esaminata, che riconducono al killer di Gig Harbor, un criminale che hanno catturato e rinchiuso nel periodo in cui erano semplici agenti. Dato che Jared Briscoe (Mark-Paul Gosselaar) ha confessato gli omicidi e le persecuzioni verso il CSI, Russel decide di parlargli di persona. Analizzando la scena del crimine, Greg (Eric Szmanda) scopre che le impronte presenti sono proprio di Briscoe. Intanto, Los Angeles viene colpita anche da alcuni casi di scomparsa, mentre Russell ritrova i corpi di alcune vittime avvenute molti anni prima, attribuite a Briscoe, e che in realtà sono state uccise dal gemello. Ore dopo, a pochi secondi dalla morte di Finlay, Russell indovina la risposta all'indovinello del killer e riesce a salvarla. Indagando su una scena del crimine, Sara (Jorja Fox) e Greg scoprono che la vittima ha un virus potenzialmente pericoloso e sono costretti a rimanere in quarantena. Russell vorrebbe potersi interessare di persona al caso, ma il CDC attua un protocollo preciso, in cui si possono avvicinare solo gli specialisti. Intanto, Finlay continua ad indagare sui gemelli di Gig Harbor, mentre Morgan (Elisabeth Harnois) e Nick (George Eads) analizzano la scena del crimine, concludendo che il killer ha colpito la vittima mentre si trovava agonizzante, fuggendo con una misteriosa valigetta. Sara invece inizia a diventare pessimista riguardo al suo futuro ed a quello di Greg, pensando a quali sintomi potrebbero manifestare. Poco tempo dopo, Sara crolla a terra a causa di una forte febbre, che tuttavia i medici non riescono a ricondurre con certezza al virus. L'agente richiede poi a Russell di sfruttare le l loro conoscenze per il caso, sicura di volersene andare con dignità. Nick e Morgan scoprono che in realtà la vittima ha rubato il virus per poterselo iniettare e trovano un'impronta al laboratorio di malattie infettive. Individuano così Rudy Adela (Walter Perez), un tecnico di laboratorio che ha subito una grave perdita familiare a causa dello stesso virus, diffuso dalla vittima.

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "IL LIBRO DELLE OMBRE" - Il CSI indaga sulla morte di un insegnante di chimica molto popolare, che sembra essere avvenuta in seguito ad un esperimento. IN seguito di scopre che in realtà è stato avvelenato. Chet Messner, il bidello Ed Lusk ed il preside erano tutti membri di una congrega Wicca e si preparavano per riprodurre alcuni riti. Le indagini si dirigono verso Mason Brewer, uno studente che ha ricevuto una valutazione mediocre piuttosto di recente e che ha prodotto un farmaco pr trattare gli atleti, fra cui il quaterback. Turk annega poco dopo, colpito alla testa. EPISODIO 5 "CONFERENZA DI SANGUE" - Finlay, Sidle e Morgan partono per una conferenza forense, pensando di rimanere fuori dai casi di omicidio almeno per qualche ora. I tre agenti si dovranno invece confrontare con un attentato in piena regola che interesserà l'evento in cui si trovano. EPISODIO 6 "IL PARADOSSO DEI GEMELLI" - La squadra continua ad indagare sui gemelli di Gig Harbor, ma ogni indizio sembra non portare a nulla di significativo. Non appena l'umore degli agenti del CSI rischierà di entrare in un vortice senza fine, emergerà una nuova vittima collegata ai due serial killer. Russell e Finlay riusciranno finalmente ad incastrarli?

