Casey Affleck/ Candidato come miglior attore in un film drammatico per Manchester by the Sea (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

CASEY AFFLECK, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO PER IL FILM MANCHESTER BY THE SEA (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Casey Affleck ha vissuto per anni all'ombra del successo del fratello minore, Ben, ma sembra che gli ultimi anni siano stati quelli della svolta decisiva per la sua carriera in qualità di attore. E' infatti candidato ai Golden Globes 2017 nella categoria "miglior attore in un film drammatico" con il film Manchester by the Sea, diretto da Kenneth Lonergan. Il film è un drammatico a sfondo familiare: il protagonista (Casey Affleck) è costretto dopo la morte prematura del fratello a tornare nella propria città natale e scopre di essere divenuto a sua insaputa tutore legale del nipote, un ragazzo sedicenne in piena crisi adolescenziale.

Il film è uno tra i favoritissimi in gara ed ha ricevuto le nomination nelle seguenti categorie: "Miglior film drammatico", "Migliore regia" a Kenneth Lonergan, "Migliore attrice non protagonista" con eventuale premio a Michelle Williams e "Migliore sceneggiatura" con eventuale premio sempre a Kenneth Lonergan. Casey si è già scontrato con ruoli simili nel passato ed è proprio per questo che sembrerebbe avere tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria, nonostante sia costretto a scontrarsi con alcuni big del settore. L'attore è in corsa verso la vittoria al fianco di Joel Edgerton (con "Loving"), Viggo Mortensen (in "Captain Fantastic"), Andrew Garfield (per la parte in "Hacksaw Ridge") ed il favorito Denzel Washington (con "Barriere").

CASEY AFFLECK, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO PER IL FILM MANCHESTER BY THE SEA (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - La carriera di Casey Affleck, candidato ai Golden Globes 2017, non è stata semplice, complici anche una serie di scelte ed ingaggi completamente sbagliati al muovere dei primi passi nel mondo dello spettacolo. La parentela con il grande attore Ben Affleck, fratello minore di Casey, non ha poi giovato al raggiungimento di buoni risultati; le aspettative della critica nei confronti di Casey erano troppo elevate per quella che era una carriera ancora in fase iniziale e per quella che era l'inesperienza di un attore che tentava di migliorarsi a livello professionale con i primissimi tentativi mossi di fronte alla cinepresa. C'è da dire, però, che gli ultimi anni hanno segnato una svolta cruciale in quella che è la carriera attoriale di Affleck. L'attore ha infatti riscosso parecchio successo come regista e sceneggiatore, dirigendo anche il controverso "I'm Still Here" (datato 2010) nel quale descrive la nuova vita del caro amico e attore Joaquin Phoenix, già famoso per le parti ne "Il Gladiatore" e per la recente candidatura agli Oscar con "Her - Lei", pellicola del quale è protagonista assoluto.

