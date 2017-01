Claudio D'Angelo ha scelto Ginevra Pisani / Uomini e Donne, il momento fatidico oggi in onda: la reazione di Sonia Lorenzini (Oggi, 9 gennaio 2017)

CLAUDIO D’ANGELO HA SCELTO GINEVRA PISANI, UOMINI E DONNE: OGGI IN ONDA IL MOMENTO FATIDICO, LA REAZIONE DI SONIA LORENZINI – L’attesa è finita. Dopo le lunghe vacanze natalizie, alle 14.45 di oggi, lunedì 9 gennaio, torna in onda Uomini e Donne con la seconda parte della stagione. Prima di dare il via al percorso dei nuovi tronisti, tuttavia, il 2017 si aprirà con la messa in onda della scelta di Claudio D’Angelo. Come sanno tutti, l’ex tentatore di Temptation Island ha lasciato il trono Classico da tempo insieme a Ginevra Pisani ma la scelta non è stata ancora trasmessa. Quel momento sarà il protagonista della puntata odierna. Cosa succederà, dunque, in quel di Cinecittà? Nel corso dell’ultima puntata del trono classico, Claudio D’Angelo è rimasto con la sola Ginevra Pisani alla sua corte. La grande protagonista del suo trono, Sonia Lorenzini, stanca di essere presa in giro, ha abbandonato il programma lasciando il campo libero alla sua rivale. Nella puntata odierna, nonostante una scelta scontata, Claudio D’Angelo sceglierà Ginevra rispettando la tradizione del programma. Con due poltrone rosse al centro, l’ex tentatore di Temptation Island annuncerà alla giovanissima Ginevra Pisani di volerla al suo fianco nella vita di tutti i giorni. Quale sarà la risposta della corteggiatrice? Naturalmente sì dal momento che i due stanno insieme ancora oggi e sembrano anche molto felici. La puntata della scelta di Claudio D’Angelo, però, non si concluderà con i petali rossi sulla giovane coppia ma con un annuncio da parte di Maria De Filippi. Richiamata dalla redazione, in studio ci sarà anche Sonia Lorenzini che, pur non sedendosi per ascoltare la scelta di D’Angelo, entrerà in studio per ascoltare le parole di Maria De Filippi che le rivelerà di essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Quella della scelta di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, dunque, sarà una puntata ricca di colpi di scena ma non di lacrime. Tra tutte, infatti, la scelta dell’ex tentatore di Temptation Island è la meno attesa dal pubblico.

