DAMIEN CHAZELLE/ Candidato come miglior regista (Golden Globes 2017, oggi 9 gennaio)

DAMIEN CHAZELLE, L'AUTORE DI LA LA LAND CANDIDATO COME MIGLIOR REGISTA (GOLDEN GLOBES 2017, OGGI 9 GENNAIO) - Sono in arrivo i Golden Globe 2017, la cui cerimonia si terrà l'8 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills e verrà trasmessa in tv, in Italia, in diretta da Sky Atlantic. A condurre questa edizione della premiazione sarà il comico Jimmy Fallon. Fra le nomination più interessati di questo 2017 c'è certamente quella di Damien Chazelle, candidato sia come migliore regista che come migliore sceneggiatore per il film La la land. Il film, interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone, narra delle vicissitudini di due artisti, il pianista jazz Sebastian e l'aspirante attrice Mia, appena arrivati a Los Angeles in cerca di fortuna. Il film ha già ricevuto numerosi riconoscimenti nel 2016, fra cui il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, mentre al Critics' Choice Movie Awards si è aggiudicato il trofeo di miglior film e Damien Chazelle ha vinto sia come miglior regista che come miglior sceneggiatore.

Se dovesse vincere, Damien Chazelle sarebbe il regista più giovane, con i suoi 32 anni, ad avere mai vinto un Golden Globe. Chazelle ha debuttato nel 2009 con il film Guy and Madeline on a Park Bench, per poi lavorare come sceneggiatore su The Last Exorcism - Liberaci dal male e Il ricatto. Nel 2014 è uscito il suo secondo film alla regia, Whiplash, di cui è anche sceneggiatore, che ha ricevuto il plauso della critica e fatto incetta di riconoscimenti e ha ricevuto ben 5 nomination all'Oscar nell'edizione 2015, vincendo in 3 categorie. Chazelle, a soli 30 anni, riceve la sua prima statuetta per la migliore sceneggiatura non originale. La la land è il terzo film di Chazelle come regista, ed è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia nell'agosto 2016 ed è stato il film d'apertura della rassegna.

© Riproduzione Riservata.