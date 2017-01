Denzel Washington/ Candidato come miglior attore protagonista in un film drammatico per Fences (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

DENZEL WASHINGTON, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES 2017 OGGI, 9 GENNAIO) - Mai banale l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense Denzel Hayes Washington. Alla sua ennesima partecipazione ai Golden Globes, nell'edizione del 2017 gareggia nella competizione per il miglior attore in un film drammatico, grazie alla sua performance nel film intitolato Fences, in italiano tradotto con Barriere. Washington è anche il regista di questo film, ruolo ricoperto per la terza volta nel corso della sua lunga carriera, costellata di successi. Gli altri protagonisti del film che compongono il cast sono Viola Davis (nei panni di Rose Maxson), Mykelti Williamson (che interpreta Gabriel Maxson) e Russell Hornsby (che riveste il ruolo di Lyons Mxson). Assieme a lui sono in gara Casey Affleck, protagonista nella pellicola Manchester by the sea, Joel Edgerton per l'interpretazione nel film Loving, Andrew Garfield che ha recitato nel film storico La battaglia di Hacksaw Ridge e Viggo Mortensen per la sua attuazione nel film Captain Fantastic.

DENZEL WASHINGTON, IL FILM IN GARA E' FENCES (GOLDEN GLOBES 2017 OGGI, 9 GENNAIO) - Il film in oggetto è un adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale, scritto da August Wilson nel 1983 e fra l'altro vincitore del premio Pulitzer per la drammaturgia. Nel film interpreta Troy Maxson, un ex giocatore di baseball finito in rovina, che cerca di mandare avanti la propria famiglia lavorando come spazzino. Il figlio decide di tentare la sorte nel mondo dello sport come giocatore di football, ma il padre non lo appoggia, temendo che anche lui verrà scartato a causa del colore della sua pelle. Si tratta di un personaggio con un ritratto psicologico molto particolare, una figura spesso rivestita da Denzel Washington nelle varie interpretazioni.

DENZEL WASHINGTON, DAGLI OSCAR AI GOLDEN GLOBES (OGGI, 9 GENNAIO)- Come già ricordato in precedenza, non è certamente la prima volta per Denzel Washington ai Golden Globes. Vincitore di due Premi Oscar, l'attore originario di Mount Vernon ha ottenuto la sua prima nomination come miglior attore per un film drammatico nel 1988, grazie alla pellicola Grido di libertà. La prima vittoria è arrivata nel 1990 come miglior attore non protagonista nel film Glory-Uomini di gloria, per il quale ha vinto anche il Premio Oscar. Nel 1993 è arrivata un'altra nomination come miglior attore di film drammatico per la sua performance in Malcom X. La seconda vittoria, la prima come miglior attore di un film drammatico, è arrivata nel 2000, con l'attuazione nel film Hurricane-Il grido dell'innocenza. In seguito Denzel Washington ha ricevuto molte altre nomination come miglior attore in un film drammatico, senza però riuscire a portare a casa altri premi: nel 2002 con Training Day (con il quale ha però vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista), nel 2008 con American Gangster, e con The Great Debaters e nel 2013 con Flight. Nel 2016 ha ricevuto il Golden Globe alla carriera, premio molto prestigioso concesso davvero ai migliori. Vedremo se riuscirà a conquistare un altro Golden Globe nella prossima edizione.

DENZEL WASHINGTON, LA CARRIERA: DAGLI ANNI '70 AD OGGI (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO) - La carriera di Denzel Washington si è aperta sul finire degli anni Settanta, ma è sbocciata definitivamente negli anni Ottanta. Non a casa il primo premio importante della sua carriera è arrivato nel 1990, grazie alla già citata interpretazione nel film Glory-Uomini di Gloria. Il pubblico ha potuto apprezzarlo in molte altre pellicole che hanno fatto la storia del cinema: ad esempio in Philadelphia, dove ha recitato al fianco di uno straordinario Tom Hanks, vincitore del Premio Oscar come miglior attore. Da sottolineare anche le sue attuazioni in film quali He got game e John Q. Nel primo Denzel Washington interpreta un uomo finito in galera per aver involontariamente ucciso la moglie, nel secondo un padre disperato che tenta in tutti i modi di salvare il figlio, affetto da una grave malformazione cardiaca.

