EMMA STONE, L'ATTRICE TRIONFA AI GOLDEN GLOBE CON LA LA LAND: L'IMBARAZZANTE SIPARIETTO COL REGISTA DAMIEN CHAZELLE (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Emma Stone trionfa ai Golden Globe con La La Land: la 28enne ha vinto, infatti, il premio come miglior attrice di musical o commedia grazie al ruolo di Mia. Dopo due nomination ai Golden Globe, arriva dunque la statuetta per l'attrice, che vanta anche una nomination agli Oscar. Dopo essere salita sul palco per ritirare il premio, Emma Stone ha ringraziato la famiglia, in particolare il fratello che l'ha accompagnata, gli amici e i colleghi: «Questo film parla di persone creative e queste persone prima o poi si trovano una porta sbattuta in faccia. Ci sono tanti attori che vengono rifiutati o non vengono richiamati e viene voglia di mollare, ma non bisogna farlo. Questo film invita a questo». Prima di salire sul palco del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, l'attrice è stata protagonista di un simpatico e al tempo stesso imbarazzante siparietto: mentre il regista Damien Chazelle celebrava con la compagna Olivia Hamilton la sua vittoria come miglior regista per la commedia musical La La Land, Emma Stone ha provato ad abbracciarlo, disturbando l'effusione della coppia. «Questo è stato imbarazzante, scusatemi» ha dichiarato alla coppia l'attrice dopo aver realizzato l'accaduto. Clicca qui per il goffo abbraccio di Emma Stone.

© Riproduzione Riservata.