EVA MENDES / Video, Ryan Gosling le dedica il Golden Globe: sono qui solo grazie a te! (oggi, 9 gennaio 2017)

EVA MENDES, VIDEO RYAN GOSLING LE DEDICA IL GOLDEN GLOBE VINTO COME MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA CON LA LA LAND (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - La cerimonia dei Golden Globes 2017 ha sicuramente regalato una grande soddisfazione a Eva Mendes che ha ricevuto la dedica da parte del marito Ryan Gosling. L'attore canadese di London classe 1980 ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia come La La Land. L'attore ha sottolineato dopo aver ricevuto la statuetta: "Non c'è tempo per ringraziare tutti, ma mi piacerebbe provare a farlo con una persona. Devo dire che mentre io cantavo, ballavo e suonavo il pianoforte la mia signora si occupava di nostra figlia. Era incita poi del secondo e stava provando ad aiutare il fratello a lottare contro il cancro. Se non avesse fatto tutto ciò in modo di permettermi di fare questa esperienza oggi di sicuro qui ci sarebbe qualcun altro qui. Quindi grazie tesoro mio. E dico alle mie figlie Amanda ed Esmeralda vi amo. E se posso vorrei dedicare il premio alla memoria del fratello di Eva, Juan Carlos".

EVA MENDES, RYAN GOSLING LE DEDICA IL GOLDEN GLOBE VINTO COME MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA CON LA LA LAND (OGGI, 9 GENNAIO 2017): LA CARRIERA - Ryan Gosling ha dedicato il Golden Globe vinto con La La Land a sua moglie Eva Mendes. I due si sono sposati l'anno scorso con il pubblico che ha sicuramente reagito con grande sorpresa a quanto accaduto. Andiamo a vedere le carriere cinematografiche dei due. Eva Mendes è nata a Miami nel 1974 e ha iniziato la sua carriera come modella. Il suo debutto al cinema arriva nel 1998 nel film di Ethan Wiley ''Gli adoratori del male''. Il grande successo però arriva con il film di Robert Rodriguez del 2003 ''C'era una volta in Messico''. Grande interpretazione poi arriva nel 2005 con ''Hitch - Lui sì che capisce le donne''. Di recente è stata tra i protagonisti del primo film diretto proprio dal marito ''Lost River'' del 2014. Ryan Gosling invece associa il suo successo ai film fatti con Nicolas Winding Refn e cioè Drive nel 2011 e Solo Dio perdona nel 2013. La sua carriera inizia però da molto più lontano quando nel 1997 recitò in Il mio amico Frankenstein.

