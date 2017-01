FEDEZ, NEWS: CON CHIARA FERRAGNI ALLA CENA DI GALA, MA NON MANCANO LE DITA NEL NASO! FOTO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più chiacchierate dell'ultimo periodo, sono insieme a Los Angeles: è facile intuirlo dai numerosi scatti condivisi sulle pagine social ufficiali di entrambi, che testimoniano anche la presenza di Fabio Rovazzi, finito in cima alle classifiche quest'estate con il suo singolo "Andiamo a comandare". Proprio durante la giornata di ieri, il rapper milanese e la sua fidanzata sono stati ospiti ad una cena di gala che ha preceduto i Golden Globes 2017, le cui premiazioni - sotto la guida di Jimmy Fallon - hanno preso il via durante la nottata italiana (e sono stati trasmessi in diretta su Sky Atlantic). Elegantissimi, Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto condividere con i followers uno scatto direttamente dalla limousine che li avrebbe accompagnati all'evento, anche se il cantante non si è limitato ad una sola fotografia: subito dopo lo scatto di classe, il giudice di X Factor ha pubblicato un piccolo collage che li mostra ancora in posizione, sui sedili dietro: nel primo squarcio Fedez si mette le dita nel naso e nel secondo, invece, le pulisce sullo splendido abito della Ferragni. "Classy" ha aggiunto scherzando il rapper come commento, facendo nuovamente divertire tutti i followers. D'altra parte, quello delle dita nel naso, ormai sembra proprio un must: clicca qui per vedere il post di Fedez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.