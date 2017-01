Fabrizio Corona / Don Mazzi ci ripensa e lo vuol aiutare: ‘chiamami’. Guaio per Nina Moric, rubata valigia in macchina (oggi, 9 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA: DON MAZZI VUOLE ANCORA AIUTARLO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Si apre una nuova settimana e per Fabrizio Corona, in attesa del prossimo processo decisivo del 25 gennaio 2017, resta in auge l’invito di Don Mazzi ad un nuovo aiuto dopo che lo stesso re dei paparazzi aveva tradito la fiducia del religioso con i nuovi guai del 2016. Dopo il secondo arresto di ottobre, il sacerdote che lo aveva accolto nella sua comunità Exodus di Milano, si era scagliato contro Corona e lo aveva accusato di averlo preso soltanto in giro. "Corona caro, prima di tutto non venire da me perché sono troppo buono e mi hai fregato. Più che pentito per averlo accolto, mi sono arrabbiato. Mi pare di essere stato imbrogliato. Forse peccando di superbia ero convinto che non avesse voglia di fregarmi e invece…”. Ora il dietrofront e il ripensamento, come annunciato sabato scorso a Parliamone Sabato: «Se mi sente, io vorrei che mi richiamasse perché io sono ancora convinto che possiamo riprendere discorsi che abbiamo cominciato. Vorrei almeno incontrarlo». Una nuova mano tesa che non cancella i problemi di Fabrizio Corona e i suoi tradimenti ma che non toglie la possibilità di un nuovo aiuto; «Mi rompe perché Fabrizio Corona non è solo quello che vediamo. Mi dispiace che con l'ultima litigata non ci siamo più sentiti, l'ho pensato molto durante questo Natale. Non credo che sia ancora così dipendente da questo lusso vergognoso. Secondo me, se lo avessero lasciato a me ancora un altro po' di tempo... Io lo volevo almeno altri sei mesi. Invece è riuscito ancora una volta a scapparmi e questo mi rompe».

FABRIZIO CORONA: DISAVVENTURA PER NINA MORIC, RUBATA LA SUA VALIGIA IN MACCHINA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Le disavventure di Fabrizio Corona sono arcinote e l’attesa per il processo del prossimo 25 gennaio sale ancora; intanto però qualche disavventura capita anche alla ex moglie, la bella Nina Moric che in questi giorni si è vista rubare la sua valigia 24ore mentre era in macchina a Salerno. Simpatico, va detto il messaggio su Facebook con cui la bella Nina ha fatto sapere del “contenuto” di alto valore di quella valigetta: «Volevo avvisare il fenomeno che, con destrezza assoluta, ha infilato la mano nel finestrino posteriore aperto per rubare la 24 ore, che dentro troverà 2 bottiglie d'aceto! Ciao mitico!!! Tranquilli, non ci tenevo così tanto all’aceto», ha chiosato la show girl. Tutto è avvenuto fuori dalla stazione di Salerno, ma l’ex moglie di Fabrizio Corona non re fa un problema territoriale: «ma ancora credete che queste cose capitino solo in certi posti? Succede in tutto il mondo, bisogna stare attenti, è chiaro che dato il contenuto della valigetta sono stata io superficiale».

