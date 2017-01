GINA LOLLOBRIGIDA MALATA / Cosa è successo? L'attrice colta da polmonite (Pomeriggio 5, 9 gennaio 2017)

GINA LOLLOBRIGIDA MALATA, COSA È SUCCESSO? (POMERIGGIO 5, 9 GENNAIO 2017) - Oggi a Pomeriggio Cinque si parlerà di Gina Lollobrigida, l'attrice italiana di 90 anni colta da polmonite negli scorsi giorni: Gina Lollobrigida è stata immediatamente ricoverata in ospedale - dove è rimasta sotto osservazione dei medici per un bel po' di giorni - dove è stata monitorata per evitare che le sue condizioni si aggravassero. C'è stata ovviamente grande preoccupazione per le sue condizioni dato che, nonostante si senta forte come una ventenne, Gina Lollobrigida ormai ha una veneranda età e, all'età di 90 anni, una polmonite potrebbe essere fatale. Tramite il suo ufficio stampa Gina Lollobrigida ha fatto sapere a tutti che stava benissimo e che ci voleva ben più di una polmonite per buttarla giù: ricoverata al Campus Biomedico di Roma, ha ricevuto le migliori cure. Barbara D'Urso è riuscita a parlare con lei e a Pomeriggio Cinque aggiornerà tutti i suoi fan sulle attuali condizioni di Gina Lollobrigida.

GINA LOLLOBRIGIDA MALATA, COSA È SUCCESSO? LA VITA AMOROSA DELL'ATTRICE (POMERIGGIO 5, 9 GENNAIO 2017) - Considerata una delle donne più belle del mondo, Gina Lollobrigida ha avuto una vita amorosa travagliata nonostante molti uomini avessero perso la testa per lei e abbiano passato molto tempo a corteggiarla. Una delle ultime vicende che l'ha vista protagonista - purtroppo in negativo - è stata quella del matrimonio con Javier Rigau, un ragazzo spagnolo di trent'anni più giovane che l'avrebbe indotta a sposarlo con l'inganno. Secondo quanto sempre detto da Gina Lollobrigida, nel 2010 il suo ex fidanzato le ha fatto firmare un foglio facendo finta che fosse una vecchia causa che avevano insieme: questo foglio sarebbe stato invece quello che autorizzava un matrimonio per procura e così Gina Lollobrigida si sarebbe trovata sposata a sua insaputa. Ovviamente l'attrice è rimasta molto scottata da quanto successo, soprattutto quando ha scoperto che a carico di Javier Rigau c'erano altre denunce per truffa.

GINA LOLLOBRIGIDA MALATA, COSA È SUCCESSO? LA VITA AMOROSA DELL'ATTRICE: LA CARRIERA (POMERIGGIO 5, 9 GENNAIO 2017) - Gina Lollobrigida è diventata famosa quasi per caso, quando un amico le consigliò di partecipare alle selezioni per Miss Roma: arriva seconda senza nemmeno avere un vestito adatto per il concorso e viene mandata a partecipare a Miss Italia, che le diete lo slancio per la sua futura carriera nel mondo del cinema. Gina Lollobrigida ha rivestito ruoli da protagonista al cinema per decenni e ancora oggi il suo nome, insieme a quello di Sofia Loren e Lucia Bosè, richiama le grandi attrici del passato e un canone di bellezza diverso da quello cui siamo abituati oggi - ma che ancora va per la maggiore. L'ultima volta sugli schermi di Gina Lollobrigida è stato nel 1997 con Xxl: da allora ha partecipato principalmnte come ospite a programmi televisivi. Vive a Roma, sulla Cassia - zona antica e prestigiosa della Capitale - dove conduceva un'esistenza tranquilla prima di essere ricoverata in ospedale per la polmonite.

