HELL OR HIGH WATER/ Candidato come miglior film drammatico, nel cast Jeff Bridges (Golden Globes 2017, oggi 9 gennaio)

HELL OR HIGH WATER, IL FILM DI DAVID MACKENZIE CON JEFF BRIDGES CANDIDATO COME MIGLIOR FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES 2017, OGGI 9 GENNAIO) - Hell or high water è un film realizzato nel 2016 che è stato candidato per il suo alto tasso di pathos e per lo spessore della sua narrazione ai Golden Globes 2017 nella categoria dedicata al miglior film drammatico. Ricordiamo che il film si basa sull'omonimo romanzo di Taylor Sheridan: lo scrittore è talmente legato alla sua opera che ha accettato di apparire nel film in un gustoso cammeo. Per la precisione, gli spettatori potranno riconoscerlo nei panni di un cowboy la cui mandria viene inseguita da una balla di fieno infuocata.

La trama: Il film è ambientato in Texas, dove il padre divorziato Toby Howard (Chris Pine) e suo fratello Tanner (Ben Foster) sognano di uscire dalla povertà dedicandosi al crimine e cercando di ripulire alcuni istituti bancari. Anche se i furti sono ben pianificati, la natura indomita ed incontrollabile di Tanner lo costringe a correre rischi inutili, facendo infuriare il ben più assennato Toby. Due Texas Rangers, Marcus Hamilton (Jeff Bridges) e Alberto Parker (Gil Birmingham), vengono assegnati al caso: Hamilton, ormai vicino alla pensione, determina rapidamente e con grande precisione il modus operandi e la personalità dei due fratelli. Nel frattempo, Tanner deruba un'altra banca, mentre Toby lo attende inconsapevolmente in un ristorante posto nelle vicinanze. Presto si scopre che la madre dei fratelli è recentemente scomparsa, lasciando loro in eredità un ranch sommerso dai debiti a causa di un mutuo iniquo fornito dalla Texas Midlands Bank. Se il debito non verrà pagato nel giro di pochi giorni, il ranch sarà requisito alla famiglia Howard e diventerà proprietà dell'istituto bancario. Toby è determinato a fare di tutto per pagare questo debito: vuole sfruttare in prima persona il terreno di sua proprietà su cui, recentemente, è stato scoperto un giacimento petrolifero. Il nostro protagonista spera in questo modo di garantire ai suoi figli un futuro migliore, fatto di agi e di benessere...

© Riproduzione Riservata.