I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni prima puntata 9 gennaio 2017: l’Ispettore Lojacono indaga su un caso di omicidio

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017 - Tempo di nuove proposte sul piccolo schermo di Rai 1: oggi, lunedì 9 gennaio 2017, debutterà infatti sul piccolo schermo la nuova fiction che vede al centro Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, I bastardi di Pizzofalcone. Sono sei gli appuntamenti in programma con la serie tratta dai best seller di Maurizio De Giovanni diretta da Carlo Carlei. Siamo a Pizzofalcone, nel centro città a Napoli: la questura ha deciso di chiuderne il commissariato in seguito ad un episodio di corruzione che ha visto coinvolti diversi agenti. Dovranno essere altri poliziotti - soprannominati, appunto, I bastardi di Pizzofalcone, per lo scomodo ruolo che dovranno ricoprire - a chiudere tutti i casi e tutte le incombenze burocratiche che rimarranno in sospeso e a garantire il servizio d’ordine ai cittadini. Al centro delle scene ci sarà proprio l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), un poliziotto in gamba e un uomo affascinante e carico di carisma: sarà proprio ad essere in grado di ribaltare le sorti di tutti ‘i bastardi di Pizzofalcone’, scelti dai dirigenti di altri distretti solo per liberarsi di alcuni personaggio scomodi, che si sono resi protagonisti di alcuni atti vicini al provvedimento disciplinare.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017: IL CAST - Al centro della nuova fiction I bastardi di Pizzofalcone ci saranno Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini: il primo prenderà i panni dell’Ispettore Giuseppe Lojacono, poliziotto 45enne che viene trasferito da Agrigento e Napoli. L’accusa di essere colluso con la mafia l’ha portato ad essere scelto per questa squadra tanto speciale, e ha anche spinto la moglie Sonia ad allontanarsi da lui. È dal momento del suo trasferimento, inoltre, che non parla più con sua figlia, Marinella. L’Ispettore Lojacono sfoggerà il suo sarcasmo, anche se non perderà la volontà di dimostrare che non ha mai passato informazioni alla mafia: lui è assolutamente pulito. Un vero e proprio battitore libero, senza regole, che arriverà però ad affezionasi e a stimare i nuovi colleghi di Pizzofalcone. Carolina Crescentini interpreta invece i panni di Laura Piras, una donna dura e volitiva, che viene immediatamente conquistata dal fascino di Lojacono, anche se non è disposta ad ammetterlo, generando piccoli e continui scontri che renderanno il rapporto tra i due ancora più interessante. A completare il cast c’è anche Gioia Spaziani nei panni di Letizia, Massimiliano Gallo in quelli di Luigi Palma, Tosca D’Aquino in quelli di Ottavia Calabrese, Simona Tabasco in quelli di Alessandra Di Nardo, e Gennaro Silvestro a dare il volto a Francesco Romano. Per concludere, ci sarà Antonio Folletto a vestire i panni di Marco Aragona, il più giovane del gruppo.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017: EPISODIO 1 - Il primo episodio si apre con la decisione di chiudere il commissariato di Pizzofalcone: la squadra che dovrà occuparsi di chiudere le faccende burocratiche è stata scelta da vari dipartimenti, tra coloro che ogni capitano avrebbe guadagnato ad avere lontano piuttosto che sulle proprie strade. L’Ispettore Giuseppe Lojacono non avrà però nessuna intenzione di rimanere chiuso in ufficio, tra scartoffie e documenti: l’occasione di agire e darsi da fare si presenterà nel momento in cui arriverà una chiamata relativa ad un caso di omicidio. Il protagonista deciderà di iniziare le indagini nonostante gli ordini contrari del suo superiore, il dottor Palma, che ha imposto di non seguire alcun caso di omicidio. La vittima è un'importante benefattrice, moglie di un conosciuto notaio di Napoli: la donna è stata ritrovata dalla cameriera con il cranio completamente fracassato. Giuseppe Lajacono rischia grosso, in primis di perdere il caso: solamente l’intervento della giovane magistrato Laura Piras gli permetterà di andare a fondo e portare a galla la verità…

