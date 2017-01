I DELITTI DEL BARLUME/ Anticipazioni, Aria di mare: su Sky Cinema Uno la serie con Filippo Timi e Lucia Mascino (oggi, 9 gennaio 2017)

I DELITTI DEL BARLUME, ARIA DI MARE: ANTICIPAZIONI 9 GENNAIO 2017 - I delitti del BarLume sono pronti a tornare in scena stasera, lunedì 9 gennaio 2017, con un nuovo episodio dal titolo “Aria di Mare” sul piccolo schermo di Sky Cinema Uno. Al centro ci sarà sempre il protagonista Massimo, interpretato da Filippi Timi, sempre alle prese con la gestione del suo locale e con diversi altri problemi che lo costringeranno a qualche seduta di psicanalisi. Proprio qui entrerà in scena uno dei nuovi personaggi della serie, l’attrice Piera Degli Esposti, che vestirà appunto i panni della sua terapista. Dall’altra parte, naturalmente, non mancherà il commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino) che non se la passa molto meglio: dopo tutto quello che ha combinato l’estate passata, infatti, il suo ruolo è stato decisamente ridimensionato: ora si occupa dell’ufficio oggetti smarriti. Tra le new entry del cast - confermatissimi gli anziani pensionati che frequentano il bar di Massimo, tra cui l’ex suocero Edo, e anche la cameriera Tiziana (Enrica Guidi) - spicca anche il nome di Mara Maionchi, che ha preso il ruolo di una parrucchiera chiacchierona.

I DELITTI DEL BARLUME, ARIA DI MARE: ANTICIPAZIONI 9 GENNAIO 2017: LA TRAMA - A I delitti del BarLume, Massimo sembra navigare in cattive acque: il suo locale, infatti, porta ancora i segni della furia di Tiziana, e gli unici clienti affezionati che gli sono rimasti sono i componenti del gruppetto di pensionati che da sempre bazzica il luogo. Le difficoltà finanziare iniziano a farsi sentire in modo serio, e per Massimo sembra non esserci altra scelta che dimenticare preoccupazioni e angoscia nell’alcool e nell’abuso di psicofarmaci. Vittoria Fusco, invece, è stata rimpiazzata dal commissario Tassone (Michela Di Mauro) e ora si ritrova a gestire l’ufficio oggetti smarriti: per entrambi, in ogni caso, arriva l’occasione del riscatto. Una giovane donna amica di Tiziana viene ritrovata senza vita all’interno del magazzino in cui lavorava: subito la Fusco capisco che si è trattato di un omicidio, e fa partire le indagini, affiancata da Massimo. Proprio quest’ultimo intuisce che, per scoprire che cosa è realmente successo, non resta che scoprire quale sia la reale identità della vittima…

