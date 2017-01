I LUNGHI GIORNI DELLA VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Giuliano Gemma e Francisco Rabal (oggi, 9 gennaio 2017)

I LUNGHI GIORNI DELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 GENNAIO 2017: IL CAST - I lunghi giorni della vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 23.00, una pellicola di genere western che è stata prodotta in Italia e in Spagna nel 1967, per la regia di Florestano Vancini. Il protagonista della storia è stato interpretato dall'attore romano Giuliano Gemma, il cast si avvale anche della presenza degli attori spagnoli Francisco Rabal, Conrado San Martín e Nieves Navarro. Il regista ferrarese Florestano Vancini, nel film "I lunghi giorni della vendetta" si firma con uno pseudonimo, Stan Vance. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I LUNGHI GIORNI DELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il giovane Ted Barnett (Giuliano Gemma) è finito in prigione, condannato ingiustamente per aver compiuto un delitto mai commesso. Come se non bastasse, a Ted hanno anche ucciso suo padre. Grazie all'aiuto del compagno di cella, riesce ad organizzare la fuga dal carcere, riece a scappare e si reca immediatamente a Kartown, una piccola cittadina nei pressi della frontiera messicana, allo scopo di vendicarsi dell'ngiustizia subita e per fare chiarezza circa l'assassinio del padre. La notizia della sua evasione allarma alcune persone, Douglas (Francisco Rabal), lo sceriffo corrotto del villaggio e il boss della zona, un certo signor Cob (Conrado San Martín). Anche Dolly (Nieves Navarro) è preoccupata, è stata la ragazza di Ted prima che questi finisse in prigione ed ora è la moglie di Cob. Per entrare in paese senza essere notato, Ted si unisce ad un vagabondo e a Dulcy (Gabriella Giorgelli), la bella e giovane nipote dell'uomo. Giunto in paese Ted viene a sapere che i responsabili della congiura ai danni di suo padre sono alcuni rivoluzionari messicani, facilitati nell'impresa perché potevano contare sull'appoggio di Cob e dello sceriffo. Ted studia un piano per vendicarsi ma lo scontro finale sarà a favore di Cob, Ted viene catturato e condannato per l'evasione dal carcere, per lui viene sentenziata la morte per impiccagione. Dolly corre in suo aiuto, parla con il giudice e gli spiega la verità dei fatti; il giovane Barnett viene rimesso in libertà e, grazie alle testimonianze di alcuni abitanti onesti di Kartown, la cittadina si libera finalmente di Cob e degli uomini della sua banda.

