IL COLLEGIO / Rai 2, seconda puntata: diretta, concorrenti e insegnanti. Chi sarà eliminato? Gita in programma (oggi, 9 gennaio 2017)

IL COLLEGIO, SECONDA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, CHI SARÀ ELIMINATO? GITA IN PROGRAMMA PER I PROTAGONISTI? (OGGI, 9 DICEMBRE 2017) - Stasera, lunedì 9 gennaio 2017, va in scena sul piccolo schermo di Rai 2 la seconda puntata de Il Collegio, l’esperimento sociale prodotto da Magnolia che mischia reality show e observational documentary. Il pubblico della seconda rete nazionale tornerà a scoprire come se la cavano i 17 (dopo l’abbandono di Letizia) studenti del Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco, che devono vivere come se si trovassero nel bel mezzo del 1960, seguendo la disciplina, le regole e le abitudini di quel tempo. La grande novità è che coloro che si sono dimostrati più meritevoli potranno lasciare la struttura per una gita a sorpresa: coloro che non riusciranno a mostrare un comportamento consono dovranno invece vedersela con un provvedimento disciplinare deciso dal Preside. Lo scontro tra studenti ed educatori arriverà al limite, mentre continua il percorso didattico che li porterà ad ottenere la Licenza di Scuola Media del 1960: non mancheranno lezioni di poesia, nuovi compiti di economia domestica per le ragazze (che dovranno imparare come fare la pasta in casa) e nuove tecniche pronte a mettere alla prova i ragazzi. Giancarlo Magalli sarà ancora la voce narrante de Il Collegio: tutti pronti?

IL COLLEGIO, SECONDA PUNTATA: I 17 CONCORRENTI E GLI INSEGNANTI PRONTI A TORNARE IN SCENA (OGGI, 9 DICEMBRE 2017) - Il Collegio, nuovo programma della seconda rete nazionale, è pronto a tornare in scena stasera - lunedì 9 gennaio 2017 - in prima serata: sono 17 gli alunni che continuano la loro avventura all’interno del Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco. La settimana scorsa, infatti, abbiamo assistito al ritiro della giovane Letizia Del Signore, e dunque più tardi il pubblico potrà ritrovare Carla Addonisio, Swami Caputo, Jenny De Nucci, Pietro Dell’Aquila, Silvia Di Santo, Davide Erba, Marika Ferrarelli, Dimitri Tammaro Iannone, Veronica Mastro, Alessio Milanesi, Filippo Moras, Federico Nobile, Adriano Occulto, Ludovica Olgiati, Arianna Pasin, Giovanni Petrigliano e Filippo Zamparini. Il corpo docenti, invece, è composto da Fabio Caccioppoli, Paolo Bosisio, Piera Candotti, Luigi Ferrari, Annalisa Ciampalini, Marco Larosa, Andrea Maggi, Emilia Termignoni, Lucia Gravante e Matteo Valbusa.

IL COLLEGIO, ECCO COME È ANDATA LA SETTIMANA SCORSA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Prima di scoprire come continuerà l’avventura degli alunni a Il Collegio, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Dopo l'iniziale conoscenza, il preside spiega l'obiettivo della nuova scuola della Rai. Il primo ragazzo è Dimitri, un adolescente ucraino adottato. Nel frattempo Filippo si mette in mostra e ammira le ragazze, nonostante un abbigliamento tutt'altro che moderno. Nulla di nulla, dai percing alle creme, senza togliere la lacca: inoltre i ragazzi dovranno consegnare anche alcuni cibi proibiti. Non sarà di certo facile andare avanti per molti di loro. Viene anche presentata la figura del sorvegliante: lo sa bene Dimitri che per avergli mancato di rispetto viene punito. La prima vera e propria prova di coraggio è sicuramente l'olio di fegato di merluzzo, da bere la mattina. Ovviamente la disciplina a volte supera anche le logiche e l'istruzione. Nonostante la lotta per il taglio dei capelli, i ragazzi proseguono: le prime ore non sembrano essere un buon preludio. Si parte subito con il professor Maggi, con un test di ingresso di italiano: Garibaldi e il dettato la fanno da padrona. Si passa poi alla geografia, con qualche errore di troppo. Anche la matematica non sembra essere il loro forte, ma a quanto pare il primo giorno di lezione è andato. Al terzo giorno si passa anche all'attività motoria: tutt'altro che l'educazione fisica a cui siamo abituati. Intanto, i ragazzi iniziano a non accettare l'olio di fegato di merluzzo, che però li costringe a non mangiare. Un vero e proprio disastro per molti. Intanto anche le attività ricreative sono davvero particolari: la musica si ascolta con il giradischi, mentre tutti gli oggetti elettronici vengono banditi. Chi viene preso con il cellulare è costretto a consegnarlo senza diritto di appello. Si passa poi alle lezioni di storia, con personaggi famosi dell'Unità d'Italia, mentre il maestro Valbusa tiene lezioni di canto corale, con l' inno d'Italia da ripassare. Nel frattempo, anche Pietro e Adriano vengono puniti per l'utilizzo dello smartphone: i due dovranno studiare un supplemento del programma. La settimana inizia a farsi pesante e c'è già chi crolla: si insegnano ai ragazzi attività supplementari come la falegnameria e la cura per i neonati. E dopo pochi giorni c'è la prima uscita: Letizia non riesce a gestire i tempi e abbandona il collegio. L'ultima lezione riguarda scienze con la professoressa Candotti: la critica riguarda un comportamento troppo indisciplinato e l'esuberanza dei giovani. Arriva dunque la conclusione, con i quadri della prima settimana e la votazione dei peggiori e dei migliori: Dimitri e Veronica non brillano, mentre Silvia e Davide sono i migliori del loro corso.

