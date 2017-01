INCEPTION/ Su Iris il film con Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt

INCEPTION, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Inception è un film fantascientifico realizzato nel 2010: l'appuntamento con questa pellicola è previsto per oggi, lunedì 9 gennaio, alle ore 21:00 su Iris. Il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello: il protagonista è stato interpretato infatti da Leonardo DiCaprio, attore di fascino e di talento che ha interpretato ruoli indimenticabili, come quello del pittore Jack in "Titanic" o come quello del contrabbandiere di gemme preziose in "Blood Diamond". Al suo fianco troviamo Joseph Gordon-Levitt, attore classe 1981 che, nonostante la sua giovane età, può vantare una carriera decennale: la sua carriera, infatti, è iniziata durante la sua prima adolescenza quando ha preso parte alla serie tv cult "Una famiglia del terzo tipo". Da allora ha recitato in pellicole di primo piano come, ad esempio, "Il cavaliere oscuro - Il ritorno", "Lincoln" e "Snowden". Citiamo, infine, la presenza della graziosa Ellen Page, attrice canadese che tutti ricordano della sua delicata e poetica interpretazione dell'adolescente incinta in "Juno", ruolo per cui è stata candidata all'Oscar a soli vent'anni.

INCEPTION, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Dominick 'Dom' Cobb (Leonardo DiCaprio) e Arthur (Joseph Gordon-Levitt) sono una coppia di colleghi di lavoro davvero particolare: la loro opera professionale è, infatti, quella di utilizzare una tecnologia militare sperimentale per svolgere attività di spionaggio aziendale in modo poco lecito ed eticamente discutibile. Grazie ad essa riescono ad infiltrarsi nel subconscio dei loro obiettivi e a estrarre informazioni preziose agendo in un mondo onirico, senza che il malcapitato sappia di sognare. Il loro ultimo bersaglio, è l'uomo d'affari giapponese Saito (Ken Watanabe): sul più bello, la potente vittima rivela ai due 'estrattori' che ha organizzato la loro missione in prima persona per testare Cobb. Lo vuole assumere, infatti, per portare a termine un lavoro apparentemente impossibile: si tratta di piantare un'idea nel subconscio di una persona. Saito vuole che Cobb si adoperi per insinuarsi nell'inconscio del figlio ed erede del suo concorrente in punto di morte Maurice Fischer (Pete Postlethwaite), un ragazzo fragile di nome Robert (Cillian Murphy): spera che in questo modo l'erede venga convinto a sciogliere una volta per tutte la compagnia di suo padre. Ovviamente, questa azione pericolosa ed immorale richiede una controparte di alto livello: in cambio, Saito promette a Cobb di usare la sua influenza per cancellare un'accusa di omicidio che pende sulla sua testa, permettendogli così di tornare a casa dai suoi figli. Cobb accetta l'offerta e assembla il suo team: esso sarà composto da Eames (Tom Hardy), truffatore e falsario, da Yusuf (Dileep Rao), chimico di grande talento, e da Arianna (Ellen Page), studentessa di architettura che riceve il compito di progettare i paesaggi della realtà onirica. Questi valenti professionisti vengono reclutati con l'aiuto del mentore di Cobb, il professor Stephen Miles (Michael Caine). Quando l'anziano Fischer muore a Sydney, Robert Fischer accompagna il suo corpo su un volo di dieci ore diretto a Los Angeles: la squadra di Cobb capisce subito che è un'occasione perfetta per sedare il giovane uomo d'affari e per procedere con il loro piano criminale...

