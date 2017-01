Il Segreto / Anticipazioni: funerale per Bosco, polemiche per Francisca? (Puntata di oggi, 9 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO 2017 E NEWS: Il Segreto è pronto a tornare al pomeriggio, a partire dalle 16.10, e ancora con la morte di Bosco e le sue conseguenze. Dopo la veglia andata in scena nella serata di ieri, oggi a Puente Viejo tutti potranno piangere il proprio caro ma non Aurora. La giovane è ancora in viaggio da Parigi e sicuramente non arriverà in tempo al funerale di Bosco e questo non farà altro che peggiorare e aumentare la tensione tra nonna e nipote. La ricercatrice è pronta a prendersi cura dell'amato nipote, Francisca si farà da parte o si appiglierà a qualsiasi mezzo a sua disposizione per non perdere la sua ultima possibilità di essere felice e amata? Intanto, anche per Severo si avvicina il momento dell'addio al suo caro amico, anche lui avrà qualcosa da dire alla matrona?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: E' stata una puntata straziante quella andata in onda ieri per Il Segreto. Dopo tante ricerche e colpi di scena alla fine Bosco ha trovato Berta ma solo per andare incontro alla sua morte. I due si sono ritrovati Al Jaral in uno scontro ad alta tensione. La giovane era malata e pensava di vedere la sorella morta ancora viva e vegeta e, soprattutto, pronta a farle del male. Mentre Severo riceveva i documenti sulla sua malattia, Bosco si trovava faccia a faccia con lei fino all'arrivo di Francisca che, armata, avrebbe voluto uccidere la giovane ma senza successo. La pallottola sparata dalla Montenegro ha colpito Bosco uccidenolo e lei non può fare altro che piangere la morte dell'unica persona che ancora le voleva bene. Come se non bastasse anche Raimundo l'ha raggiunta per metterla davanti alla verità ovvero che tutto quello che si avvicina a lei finisce per morire. Altra storia per Emilia e Alfonso. Quest'ultimo ha scoperto che la moglie è interessata ad un altro, a Cesar, ma quello che è successo a Bosco ha distratto i due dai loro problemi di coppia. L'addio sarà solo un lontano ricordo per i due?

© Riproduzione Riservata.