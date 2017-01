Isabelle Huppert/ Candidata come miglior attrice protagonista in un film drammatico per Elle (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

ISABELLE HUPPERT, CANDIDATA NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Isabelle Huppert è una delle attrici francesi più note ad Hollywood e più apprezzate dal grande pubblico, candidata come miglior attrice in un film drammatico ai Golden Globes 2017. Classe 1953, è una tra le attrici donne ad aver vinto più premi di interpretazione in assoluto nei principali festival di premiazione (Cannes, Mostra del Cinema di Venezia e molto altro ancora). E' candidata ai Golden Globes 2017 nella categoria "miglior attrice in un film drammatico" per il ruolo nel film "Elle"; l'attrice è in gara di fianco alle bravissime colleghe Amy Adams (in "Arrival"), Jessica Chastain (per "Miss Sloane"), Ruth Negga (per il ruolo in "Loving") e Natalie Portman (per la parte in "Jackie"). Nel film "Elle", diretto da Paul Verhoeven, la Huppert affianca un brillante Christian Berkel nella narrazione della storia di Michelle, una donna di carriera a capo di un'azienda che produce videogiochi che viene attaccata in casa sua da uno sconosciuto; rintracciarlo diventerà per lei una vera e propria ossessione. La pellicola è stata accolta positivamente dalla critica, la Huppert si è fatta valere nell'interpretazione matura e consapevole di Michelle, un personaggio forte e pragmatico, ricco di interessanti sfaccettature. Nonostante la grandiosa interpretazione, tuttavia, l'attrice non è una tra le più gettonate in gara per il Globes. Si trova infatti costretta a fare a pugni con i due colossi di Hollywood Amy Adams e Natalie Portman, due attrici da sempre amatissime, pluripremiate e inevitabilmente favorite.



ISABELLE HUPPERT, CANDIDATA NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - L'attrice Isabelle Huppert, candidata come miglior attrice ai film drammatici a Golden Globes, ha debuttato nel cinema americano con un ruolo di spicco nel celebre colossal "I cancelli del cielo" di Micheal Cimino (1980) e si è, da lì in poi, definitivamente assestata nel mondo della pellicola, dopo una lunga e brillante carriera teatrale. L'attrice è infatti professionalmente nata e cresciuta tra teatro e conservatorio, frequentato a Versailles in gioventù, e si è data per anni a musical e spettacoli di altissimo livello. Non meno brillante è stata la carriera cinematografica: l'attrice ha vinto in totale un premio César, due David di Donatello, un Nastro d'argento, quattro European Film Awards, un Orso d'argento (al festival di Berlino) e un Leone d'Oro, alla mostra del cinema di Venezia. La Huppert è stata definita come una vera "Lady Noir", complice il suo aspetto algido, i capelli ramati e un'espressione velatamente falsa. L'attrice è in realtà una persona solare e scherzosa, ma l'aspetto di donna fredda e calcolatrice la rendono particolarmente adatta all'interpretazione di ruoli inusuali. Non è infatti nuova ai ruoli di spicco nei thriller drammatici, celebre è la sua magistrale interpretazione in "Dead Man Down - Il sapore della vendetta"; pellicola del 2013 diretta dal regista Niels Arden Oplev in cui la Huppert interpreta la spietata co-protagonista Maman Louzon.



L'attrice Isabelle Huppert, oltre ad essere considerata una delle migliori interpreti di ruoli anche diversissimi tra loro e ad essere amata dal grande pubblico e accolta sempre in maniera positiva dalla critica, è una vera e propria icona per il popolo francese. Da qualche anno ha infatti ricevuto l'onorificenza della Legion d'Onore, che è la gratificazione di grado più alto che si possa ricevere dalla Repubblica Francese. La donna è figlia di una coppia parigina ed è la più piccola di 5 fratelli. In casa della Huppert si respira da sempre l'amore per le arti teatrali, complice anche la passione dei genitori nei confronti di questo difficile settore. Le due sorelle maggiori sono infatti rispettivamente attrice e regista. Isabelle Huppert non si è avvicinata fin da subito al mondo della recitazione: durante la primissima adolescenza ha tentato di fare carriera nel mondo della moda, in qualità di modella, ma ben presto il suo estro creativo e le sue invidiabili doti si sono palesate, facendo sì che iniziasse a frequentare le prime scuole di recitazione appoggiata soprattutto dai genitori, consapevoli di avere tra le mani un potenziale talento, da supportare e da tirare fuori.

© Riproduzione Riservata.