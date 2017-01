JIMMY FALLON/ Conduttore della cerimonia dopo un anno con numeri da record (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

JIMMY FALLON, LO SHOWMAN ALLA CONDUZIONE DEI GOLDEN GLOBE: IL COMICO DEI NUMERI DA RECORD (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - La serata dei Golden Globes è certamente una delle più attese dagli appassionati di cinema e televisione americani, in quanto prevede la consegna di premi molto ambiti da parte di registi, attori, sceneggiatori, produttori e tutti gli altri che lavorano sul grande e piccolo schermo. Quest'anno l'evento si terrà l'8 gennaio e sarà caratterizzato dalla presenza di un conduttore d'eccezione. Stiamo parlando dello showman newyorchese Jimmy Fallon, comico tra i più apprezzati in patria e capace di tenere il palco da solo con numeri altamente esilaranti. Considerati come una sorta di anticipazione dei Premi Oscar, i Golden Globes si terranno nella suggestiva cornice del Beverly Hills Hotel. Per Fallon sarà la prima esperienza alla guida di un evento di tale rango, capace di catalizzare l'attenzione di tutto il mondo grazie alla presenza di una lunga serie di stelle. Tra queste ci sarà sicuramente Leonardo Di Caprio, reduce dalla sua prima statuetta da parte dell'Academy e considerato come una vera star di Hollywood. L'istrionico Jimmy accoglierà altri personaggi del calibro di Hugh Grant, Felicity Jones, Kristen Wiig. Tra i film favoriti, ampie possibilità di vittoria sono riservate al musical La La Land. Al contempo, la serie televisiva Il Trono di Spade potrebbe aggiudicarsi buona parte dei riconoscimenti relativi al piccolo schermo. Fallon ha già presentato gli Emmy Awards nel 2010 e sicuramente metterà in evidenza tutta la sua bravura, con quel pizzico di ironia che lo ha sempre contraddistinto.

JIMMY FALLON, LO SHOWMAN ALLA CONDUZIONE DEI GOLDEN GLOBE: LA VITA E LA CARRIERA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Nato nella Grande Mela il 19 settembre del 1974, Jimmy Fallon Jr. si cimenta fin da giovanissimo in una lunga sequenza di imitazioni, oltre ad iniziare a suonare la chitarra in età di adolescenza. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 1998 con il Saturday Night Live, del quale ha fatto parte per ben sei anni e con grande successo. Due anni dopo, debutta al cinema Quasi famosi prima di lasciare SNL e recitare in pianta stabile per il grande schermo. Tra le sue pellicole di maggiore rilievo, vanno segnalate Anything Else, L'amore in gioco, Contrasti e amori e Bucky Larson: Born to Be a Star, oltre ad essere apparso in diversi cameo. Nel frattempo, Jimmy non disdegna il mondo della televisione e continua a lavorarci prima saltuariamente, e poi di nuovo in maniera molto più costante. Nel 2009, lo showman inizia a condurre Late Night With Jimmy Fallon, una sorta di one man show che riscuote numerosi consensi. Nel 2014 lo lascia per prendere parte al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Intanto, appare in varie serie televisive quali Band of Brothers - Fratelli al fronte, Gossip Girl, 30 Rock e iCarly.

