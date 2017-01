Justin Bieber / News, Selena Gomez dimentica la popstar con un nuovo amore? (oggi 9 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER: SELENA GOMEZ DIMENTICA LA POPSTAR CANADESE CON UN NUOVO AMORE? (OGGI 9 GENNAIO 2017) - Justin Bieber sembra ormai solo un ricordo per Selena Gomez. Tutti i fans della coppia speravano di poter rivedere un giorno i due tornare insieme, il 2017 comincia però in maniera del tutto nuova per la cantante texana alle prese con un nuovo amore. Secondo quanto riportato da 'EOnline' pare che Selena abbia deciso di puntare lo sguardo su Juan Luis Londoño Arias, meglio conosciuto con il nome d’arte Maluma. Il cantante colombiano ha duettato con Shakira nel brano 'Chantaje' e la bella Selena Gomez non è rimasta indifferente al suo fascino, secondo alcuni anche più bello del noto Justin Bieber. Per ora Selena Gomez sta cercando di uscire dal problema di salute dopo la riabilitazione che l'ha portata ad uscire dalle scene mondiali per alcuni mesi. La cantante texana ha deciso ora di rimettersi in gioco sia a livello professionale che a livello amoroso, visto che la rottura con Justin Bieber è stata dura da affrontare ma Selena Gomez è pronta a ripartire, magari proprio da Maluma.

