Kenneth Lonergan/ Candidato come miglior regista per Manchester by the Sea (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

KENNETH LONERGAN, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR REGISTA PER IL FILM MANCHESTER BY THE SEA (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Tra i candidati alla vittoria ai Golden Globes 2017 nella categoria miglior regista c'è anche Kenneth Lonergan, entrato nella rosa dei papabili grazie alla sua ultima opera, il film Manchester by the sea. Nato il 16 ottobre del 1962 a New York, Lonergan vanta esperienze non soltanto come regista ma anche come drammaturgo e sceneggiatore. In quest'ultima veste ha collaborato alla stesura dei copioni di diversi film anche non diretti da lui, come ad esempio Terapia e Pallottole (1999), Le avventure di Rocky e Bullwinkle (2000), Gangs of New York (2002) e Un boss sotto stress (2002). Come regista ha diretto diverse pellicole, che lo hanno visto impegnato anche nella veste di sceneggiatore: Conta su di me (2000), Margaret (2011) e, appunto, Manchester by the Sea (2016), nel quale si è ritagliato anche un piccolissimo ruolo.

Il film per il quale Lonergan si è guadagnato la nomination ai Golden Globes è una storia toccante, ambientata in una cittadina di provincia del nord-est degli Stati Uniti. L'idraulico Lee Chandler (Casey Affleck) è costretto a fare ritorno dopo anni nella cittadina natale da cui anni prima era fuggito a causa di un evento doloroso. E sarà proprio un tragico avvenimento ad attirarlo nei luoghi del suo passato, dato che il fratello Joe (Kyle Chandler) muore per una tragica fatalità e lui apprenderà di essere stato nominato tutore del nipote sedicenne Patrick (Lucas Hedges). Il ritorno implicherà anche un confronto con la sofferenza che Lee è riuscito faticosamente a gettarsi alle spalle, o quasi, a causa dell'incontro con la ex moglie Randi (Michelle Williams). La pellicola ha riscosso un incredibile successo di critica, elogiata non soltanto per la regia di Lonergan, matura ed emozionante, dura e tenera al tempo stesso, ma anche per le interpretazioni di Affleck, della Williams e del giovane Lucas Hedges, che hanno senz'altro contribuito a valorizzare una sceneggiatura ben scritta.

KENNETH LONERGAN, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR REGISTA PER IL FILM MANCHESTER BY THE SEA (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con i Golden Globes, la cerimonia che decreterà chi sono i migliori in campo cinematografico e televisivo. Il cerimoniere di quest'anno sarà l'attore e comico statunitense Jimmy Fallon, che presenterà la settantaquattresima edizione di questo atteso spettacolo che si svolgerà al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. L'appuntamento previsto per l'8 gennaio andrà in diretta televisiva sulla NBC, mentre i telespettatori italiani potranno seguire lo show sintonizzandosi su Sky Atlantic. Kenneth Lonergan sarà candidato come miglior regista con il film ''Manchester by the sea''.

All'ultimo Festival del Cinema di Roma è stato Lonergan stesso a raccontare un po' di più della genesi della sua opera, che è nata grazie ad un'idea dell'attore Matt Damon, il quale avrebbe anche dovuto interpretarla ma è stato costretto a rinunciarvi a causa di alcuni precedenti impegni. La scelta del regista per il ruolo di Lee è poi caduta su Casey Affleck, uno degli attori preferiti di Lonergan. Come dichiarato da quest'ultimo, era da tempo che i due progettavano di lavorare insieme e, quando la possibilità si è concretizzata, per Lonergan è stato molto piacevole discutere con Affleck ogni singola scena. Il regista-sceneggiatore ha anche parlato dei momenti comici presenti nel film, precisando che non ama attribuire più valore al dramma piuttosto che all'umorismo dato che entrambi convivono normalmente nella vita di tutti i giorni, che è sempre "un'alternanza di risate e dolore".



