LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE/ Candidato ai Golden Globes 2017 come miglior film drammatico: Mel Gibson torna alla regia (oggi, 9 gennaio)

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, CANDIDATO COME MIGLIOR FILM DRAMMATICO AI GOLDEN GLOBES 2017: MEL GIBSON ALLA REGIA PER IL CAPOLAVORO ISPIRATO ALLA VERA STORIA DI DESMOND DOSS (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - "La battaglia di Hacksaw Ridge" è un film di guerra che racconta la vera storia di Desmond Doss, obiettore di coscienza durante la seconda guerra mondiale. Si tratta dell'ultima fatica di uno dei registi più amati e discussi della storia del cinema contemporaneo: Mel Gibson, infatti, torna dietro alla macchina da presa dopo aver realizzato film di grande spessore e di grande prestigio come, ad esempio, "Braveheart - Cuore impavido", "La passione di Cristo" e "Apocalypto". Anche il cast che ha preso parte a questa pellicola è davvero di ottimo livello: il protagonista ha il volto di Andrew Garfield, attore californiano classe 1983 che tutti ricordano nella parte di Peter Parker nella serie di film "The Amazing Spider-Man". Al suo fianco recita l'ottimo Vince Vaughn, uno dei più grandi attori comici statunitense del periodo: nel corso della sua ottima carriera ha recitato per registi di prestigio come, ad esempio, Steven Spielberg, Gus Van Sant, Jon Favreau, Sean Penn, Ron Howard e Stephen Frears.

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, CANDIDATO COME MIGLIOR FILM DRAMMATICO AI GOLDEN GLOBES 2017: LA TRAMA DELLA PELLICOLA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Desmond Doss (Andrew Garfield) è un giovane cresciuto a Lynchburg, cittadina della Virginia, ai tempi della Grande Depressione: un giorno viene colto da un accesso di rabbia e quasi uccide suo fratello Hal (Nathaniel Buzolic), colpendolo con un mattone. Sua madre lo rimprovera aspramente ed il ragazzo sviluppa in seguito a questa esperienza la profonda convinzione che ogni vita umana sia sacra. Anni dopo, Doss salva un uomo che è stato coinvolto in un tragico incidente stradale: lo porta in ospedale e viene ricompensato incontrando la dolce e bella infermiera Dorothy Schutte (Teresa Palmer). Il ragazzo si innamora perdutamente di lei ed, essendo ricambiato nei suoi sentimenti, decide di sposarla: la giovane riesce a trasmettergli la sua passione per la professione medica. I tempi in cui vive, purtroppo, sono difficili e cupi: Doss deve partire con tutti i ragazzi della sua cittadina per l'Europa dove si sta combattendo la seconda guerra mondiale. Suo padre, un veterano della prima guerra mondiale, è profondamente turbato da questo fatto: ha paura di perderlo, esattamente come ha visto morire molti dei suoi amici durante la Grande Guerra. Doss, però, è un convinto obiettore di coscienza e chiede di poter prestare servizio come personale medico: si reca a Fort Jackson, nel South Carolina, per partecipare ad un corso di formazione, non prima di aver chiesto a Dorothy di diventare la sua sposa...

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, CANDIDATO COME MIGLIOR FILM DRAMMATICO AI GOLDEN GLOBES 2017: GIÀ UN SUCCESSO PER LA CRITICA (OGGI, 9 GENNAIO 2017)" - La battaglia di Hacksaw Ridge" segna il ritorno alla regia di Mel Gibson dopo dieci anni: era il 2006, infatti, quando diresse "Apocalypto". Realizzare un film inerente la storia di Desmond Doss, però, era nei suoi pensieri da quasi quattordici anni, sin da quando aveva letto un articolo sull'obiettore di coscienza sulla rivista patinata "Vanity Fair". Non è ancora chiaro quante siano state le vite salvate da Doss: il diretto interessato ha dichiarato di aver salvato circa cinquanta persone, anche se alcuni testimoni fanno salire la cifra ad un centinaio di anime. L'alto tasso di drammaticità e la sapiente tecnica narrativa che Gibson riesce ad imprimere ad ogni sua opera hanno permesso al film di essere candidato ai futuri Golden Globes come miglior film drammatico. La critica ha riconosciuto che questa produzione si caratterizza per una meticolosa accuratezza storica e per una caratterizzazione dei personaggi suggestiva. Anche il pubblico ha deciso di premiare ancora una volta Mel Gibson e il film si è rivelato un vero e proprio successo al botteghino. Tutti ottimi segnali per predire un ottimo piazzamento di questo botteghino alla ormai prossima manifestazione cinematografica.

br/>© Riproduzione Riservata.