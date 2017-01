MASTERCHEF ITALI 2017/ Ed.6, anticipazioni e news: in attesa della nuova puntata, ecco i consigli per affrontare questo lunedì! (Oggi, 9 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6, ANTICIPAZIONI E NEWS: I CONSIGLI PER AFFRONTARE IL LUNEDI' PIU' LUNEDI' DI SEMPRE (OGGI, 9 GENNAIO) - Una nuova settimana ha preso il via e con essa anche il conto alla rovescia in attesa della puntata di giovedì di Masterchef Italia 2017. Il cooking show è entrato nel vivo dopo due puntate dedicate alle selezioni e il 12 gennaio prossimo tornerà con una nuova Mistery Box e una nuova prova in esterna che metterà alla porta alcuni degli aspiranti Masterchef che indossano ancora il grembiule. Il programma è registrato da qualche settimana e i giudici sono in giro per il mondo a raccogliere i frutti del loro lavoro ma anche i fan di Masterchef Italia 2017 oggi possono consolarsi con la pagina Twitter ufficiale della trasmissione dove ci sono diverse gif, tratte proprio dalla puntata di giovedì scorso. Tra rientro delle vacanze, ritorno a scuola, neve e gelo, il pubblico di Masterchef si prepara ad affrontare il lunedì più lunedì di sempre ma potranno farlo con una delle gif dedicate alle smorfie di Antonino Cannavacciuolo (cliccando qui) o magari ad una delle frasi tipiche di Joe Bastianich e Carlo Cracco. Così va meglio?

