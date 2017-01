MILANO - ROMA/ In viaggio con i Gialappa’s, anticipazioni 9 gennaio 2017: Don Mauro Leonardi e Giovanni Floris

MILANO - ROMA, IN VIAGGIO CON I GIALAPPA’S: ANTICIPAZIONI 9 GENNAIO 2017 - Il viaggio più iconico del piccolo schermo non è ancora pronto a lasciare solo il proprio pubblico: anche oggi, lunedì 9 gennaio 2017, si rinnova su Rai 2 l’appuntamento con Milano Roma - In viaggio con i Gialappa’s, una vera e propria avventura a bordo di un’automobile sull’Autostrada del Sole, che vedrà protagonisti due personaggi noti, ma allo stesso tempo molto diversi tra di loro, pronti a confrontarsi e raccontarsi. Come sempre, si alterneranno momenti più seri, carichi di spunti e di riflessione, ad alcuni invece decisamente più leggeri: sarà proprio il trio della Gialappa’s a creare l’atmosfera giusta che faciliterà l’apertura dei due protagonisti, scandendo i tempi e individuando il terreno ideale dal quale partire. Come in molti avranno già immaginato - dal momento che già la settimana scorsa sarebbe dovuta essere l’ultima puntata di Milano - Roma - l’appuntamento di oggi è proprio quello che era in programma lo scorso 19 dicembre 2016: al centro ci saranno infatti Giovanni Floris, noto volto di talk show e ora alla guida di DiMartedì su La7, e Don Mauro Leonardi, che spesso si è occupato di articoli, romanzi e saggi che trattano del rapporto tra uomo e Dio. Come se la caveranno in viaggio insieme?

