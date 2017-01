MONTE BIANCO IN SARDEGNA / L’Eredità: errore geografico di un concorrente, video (oggi, 9 gennaio 2017)

MONTE BIANCO IN SARDEGNA, L'ERRORE DI UN CONCORRENTE A L'EREDITA': VIDEO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Ha risposta che il Monte Bianco è in Sardegna un concorrente de L'Eredità, il programma preserale di quiz in onda su Rai 1 e condotto da Fabrizio Frizzi. Una delle domande poste a uno dei concorrenti in gara, Leonardo, è stata appunto: "Dove si trova il versante italiano del Monte Bianco?" E al concorrente il conduttore ha anche dato due opzioni di risposta: "Valle d'Aosta o Sardegna". Il giovane concorrente ha esitato un po' prima di dare la risposta e poi ha scelto "Sardegna". Subito Fabrizio Frizzi ha commentato ridendo la risposta sbagliata di Leonardo: “Dobbiamo comunicare che si è spostato il Monte Bianco....no sta in Valle d'Aosta". E il concorrente, dopo aver fatto un clamoroso errore geografico ha scosso la testa, sottolineando quindi di non sapere appunto dove si trovi il Monte Bianco. L'errore geografico del Monte Bianco in Sardegna è stato commesso durante la puntata che è stata trasmessa ieri sera. Il quiz show L'Eredità è un programma in cui vari concorrenti si sfidano in alcune prove legate alla cultura generale per cercare di diventare il vincitore della puntata e accedere quindi al gioco finale in cui il campione tenta di portarsi a casa il montepremi che ha accumulato (clicca qui per vedere il video).

MONTE BIANCO IN SARDEGNA, L'ERRORE DI UN CONCORRENTE A L'EREDITA': VIDEO (OGGI, 9 GENNAIO 2017): LA STORIA DEL PROGRAMMA - L'Eredità è condotto al momento da Fabrizio Frizzi. Il quiz televisivo a premi ha avuto però un altro storico conduttore per varie stagioni, Carlo Conti. L'Eredità va in onda dal 29 luglio 2002 su Rai 1 in fascia preserale dalle 18:45 alle 20:00, prima dell'edizione serale del Tg1. All'inizio è stato condotto da Amadeus che è stato alla guida del programma dal luglio 2002 al giugno 2006. Dal 4 settembre 2006 all'8 novembre 2015 la trasmissione è stata condotta da Carlo Conti: al presentatore, dal 13 aprile 2014, si è affiancato in staffetta proprio Fabrizio Frizzi che è stato testimone ieri sera dell'errore geografico commesso dal concorrente Leonardo che ha affermato che il Monte Bianco si trova in Sardegna. Il quiz show, prodotto in collaborazione con Magnolia, ha avuto un grande successo di pubblico: con oltre 3500 puntate è il quiz più longevo della televisione italiana. Dal 2 ottobre 2016 L'Eredità è condotto solo da Fabrizio Frizzi. Lo scorso anno la Rai ha rinnovato il programma per una quindicesima edizione condotta da Fabrizio Frizzi, che sostituisce Carlo Conti, che dopo la nomina come direttore artistico di Radio Rai, ha deciso di lasciare il ruolo di autore e conduttore del quiz preserale.

