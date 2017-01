Manchester by the sea/ Candidato come miglior film drammatico (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

MANCHESTER BY THE SEA, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR FILM DRAMMATIO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Manchester by the sea è uno dei film in gara ai Golden Globes 2017 nella categoria miglior film drammatico. Questa pellicola diretta da Kenneth Lonergan è interpretata da Casey Affleck, Kyle Chandler, Michelle Williams, Gretchen Mol, Matthew Broderick e Lucas Hedges. La storia si svolge in una piccola cittadina costiera del nord-est americano, Manchester-by-the-sea appunto, lo stesso luogo in cui il protagonista, Lee Chandler, è costretto a tornare per un evento drammatico, lui che anni prima aveva lasciato il posto proprio per una tragedia. Dopo anni di vita solitaria e dedita unicamente al lavoro di idraulico, rifugiato dalle brutture del mondo e dalla sofferenza nel seminterrato della sua casa di Boston, Lee è infatti obbligato a far ritorno nel paesino natale a causa del decesso del fratello Joe. I legami col passato, si sa, sono difficili da recidere, e infatti Lee dovrà trattenersi nella cittadina in quanto viene informato del fatto che Joe lo ha nominato tutore del figlio, suo nipote Patrick. Accettare o meno sarà una decisione tutt'altro che facile per Lee, che dovrà non soltanto cambiare nuovamente vita ed entrare in sintonia col nipote sedicenne, ma dovrà confrontarsi nuovamente col suo passato doloroso metaforicamente rappresentato dalla ex moglie Randi, rischiando di mandare in frantumi la corazza che si è costruito nel corso del tempo con fatica e solitudine.

MANCHESTER BY THE SEA, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR FILM DRAMMATIO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Manchester by the sea, che annovera tra i produttori anche Matt Damon, ha fatto incetta di candidature ai Golden Globes 2017: non soltanto, infatti, è entrato nella rosa di candidati per il miglior film drammatico, ma "rischia" di vincere anche nelle categorie miglior attore drammatico (Casey Affleck), miglior attrice non protagonista (Michelle Williams), miglior regista e migliore sceneggiatura (Kenneth Lonergan è candidato in entrambe le categorie). A sentire le recensioni entusiastiche ricevute dal film dagli addetti ai lavori in patria e non solo, c'è da supporre che ci siano alte probabilità per il film di portarsi a casa anche più di uno dei premi sopra elencati. In primis sono state elogiate le interpretazioni degli attori, da Casey Affleck, che è stato definito "superbo" (Rolling Stone), "brillante" (New York Post) e meritevole di "entrare nell'Olimpo dei grandi" (Time Out New York), a Michelle Williams, la cui interpretazione è stata descritta come "superba" (Los Angeles Times) al punto tale che il Guardian ha profetizzato per lei una quarta nomination all'Oscar. Recensioni lusinghiere anche per la regia di Kenneth Lonergan, che secondo il Variety ha saputo concepire un film che si è rivelato essere "una miscela straordinaria di amore, rabbia, tenerezza e sottile umorismo", ma anche per il giovane Lucas Hedges, che per l'Huffington Post diventerà di sicuro una stella nel firmamento del cinema.

