Mel Gibson/ Candidato come miglior regista per La battaglia di Hacksaw Ridge (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

MEL GIBSON, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR REGISTA PER IL FILM LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Fra i candidati a ricevere il premio di miglior regista ai Golden Globes del 2017 c'è anche il bravissimo Mel Gibson. Protagonista con il film La battaglia di Hacksaw Ridge, Gibosn torna dopo dieci anni ad interpretare il ruolo di regista. Infatti l'ultima volta era stata nel 2006, quando aveva proposto al pubblico Apocalypto, un colossal epocale e sotto alcuni punti di vista rivoluzionario. Inoltre è stato nominato per la seconda volta ai Golden Globes fra i papabili a vincere il premio di miglior regista. L'unica volta che era già successo era stato ormai ventidue anni fa, nel 1995, quando Gibson aveva vinto il premio grazie alla regia del film Braveheart-Cuore impavido, sulla storia del leggendario guerriero scozzese William Wallace. La battaglia di Hacksaw Ridge racconta un episodio particolare avvenuto durante la seconda guerra mondiale: viene rappresentata la storia di Desmond Doss, che è stato il primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore, avendo salvato ben settantacinque persone nella battaglia di Okinawa senza sparare neppure un colpo. Ad interpretare il ruolo di Doss c'è Andrew Garfield, ma il cast annovera molti altri attori prestigiosi, vale a dire Vince Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving, Ryan Corr, Teresa Palmer e Rachel Griffiths. Mel Gibson è stato recentemente intervistato in occasione di una premiazione sull'isola di Capri, durante la quale gli è stato conferito il premio di regista dell'anno. Nel corso della cerimonia ha confessato che per realizzare questo film gli ci sono voluti circa quindici anni. Inizialmente il regista era restio ad accettare, ma dopo l'insistenza del produttore Bill Mechanic ha risposto in maniera affermativa. Il film verrà presentato a Capri in anteprima e uscirà nelle sale italiane giovedì 9 febbraio.

MEL GIBSON, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR REGISTA PER IL FILM LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE: LA CARRIERA (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) -La carriera di attore di Mel Gibson, candidato come miglior regista ai Golden Globes 2017, è cominciata sul finire degli anni Settanta. Senza dubbio i fan lo ricordano per la sua interpretazione nel film di fantascienza dal titolo Amore per sempre. La sua carriera ha avuto una svolta nel 1993, quando ha avuto il suo primo ruolo da regista nella pellicola L'uomo senza volto. Si è superato due anni dopo, quando è stato regista e attore principale nel colossal Braveheart-Cuore Impavido. Con quel film Gibson ha vinto due premi Oscar, quello per il miglior film e per la miglior regia. Non ha avuto il ruolo di regista, ma nella sua carriera bisogna ricordare la performance fornita nel film Il patriota, dove interpretava i panni di un ex colonnello americano durante la guerra d'indipendenza dall'Impero britannico. Dopo parecchi anni di assenza, Gibson è tornato sul set come regista per il film la Passione di Cristo, che raccontava una versione molto cruda della morte di Gesù. Due anni dopo con il film Apocalypto ha dato un nuovo taglio al suo lavoro da regista, interrompendo però la sua attività fino ad oggi. Per questo il film La battaglia di Hacksaw Ridge è atteso con tanto impazienza dal pubblico.

