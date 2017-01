NATALIE PORTMAN, CANDIDATA COME MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO CON “JACKIE” (GOLDEN GLOBES 2017, OGGI 9 GENNAIO) - Quando si parla di cinema e di Golden Globes, il suo nome non può certo passare inosservato. Neta-Lee Hershlag, conosciuta dal pubblico con il nome d'arte Natalie Portman, è una delle candidate a vincere il premio di Miglior attrice in un film drammatico nella prossima edizione dei Golden Globes. La sua performance nel film Jackie, dedicato all'ex first lady Jacqueline Kennedy Onassis, sarà l'ennesima di una carriera costellata di soddisfazioni. La straordinaria abilità di questa meravigliosa attrice consiste nel fatto di sapersi adattare a qualunque tipo di ruolo e a vivere ogni interpretazione come una sfida personale. Fra le attrici in gara per conquistare l'ambito premio c'è la talentuosa Amy Adams, molto apprezzata nella sua interpretazione nel film Arrival. Le altre pretendenti sono Jessica Chastain nella pellicola Miss Slone, Isabelle Huppert nel film Elle e Ruth Negga del film Loving.

NATALIE PORTMAN, CANDIDATA COME MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO CON “JACKIE” (GOLDEN GLOBES 2017, OGGI 9 GENNAIO) - Naturalmente non si tratta della prima volta ai Golden Globe: nel 2003 Natalie Portman ha vinto il premio come Miglior attrice non protagonista grazie alla sua interpretazione nel film Closer, al fianco di attori del calibro di Julia Roberts, Jude Law e Clive Owen. Si è ripetuta nel 2011, quando ha conquistato il premio come Miglior attrice di un film drammatico per il ruolo ne Il cigno nero, con il quale ha vinto anche il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista. Ha ricevuto una nomination anche all'inizio della sua brillante carriera, quando entrò fra le papabili vincitrici del Golden Globe come Miglior attrice non protagonista con il film dal titolo Anywhere but here, conosciuto in Italia come La mia adorabile nemica. Tuttavia, molte altre interpretazioni hanno fatto innamorare il pubblico, e avrebbero meritato maggior fortuna a livello di riconoscimenti. A cominciare da Qui dove batte il cuore, uno dei primi film interpretati da Natalie Portman. Senza dimenticare la partecipazione in Ritorno a Cold Mountain, nel quale è riuscita a dare un assaggio delle sue straordinarie doti nonostante un ruolo marginale all'interno della storia. Nel 2005 in molti la ricorderanno con i capelli corti nel film V per vendetta, una pellicola futuristica fra le meglio riuscite. Fra il 2008 e il 2009 la sua carriera ha subito una parabola ascendente, visto che ha girato tre film in poco tempo, vale a dire L'altra donna del re, L'amore e altri luoghi impossibili e Brothers. La svolta è arrivata nel 2011 con Il cigno nero, che le ha permesso di vincere il Premio Oscar a soli ventinove anni. La si può ammirare anche in commedie più leggere, come ad esempio Amici, amanti e..., dove ha collaborato con l'attore Ashton Kutcher e con Greta Gerwig, presente anche nel cast di Jackie. Come produttrice ha collaborato all'uscita del film Jane got a gun, dove recita il ruolo di una donna con un passato tormentato ai tempi del far west.

