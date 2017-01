O MARE MIO/ Anticipazioni: Antonino Cannavacciuolo tra pesca e cucina nel nuovo programma di Canale Nove (oggi, 9 gennaio 2017)

O MARE MIO, ANTICIPAZIONI: ANTONINO CANNAVACCIUOLO TRA PESCA E CUCINA NEL NUOVO PROGRAMMA DEL NOVE (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Lo abbiamo già ritrovato impegnato in giuria nella sesta edizione di MasterChef Italia, ma Antonino Cannavacciuolo è pronto per una nuova avventura: stasera, lunedì 9 gennaio 2017, debutterà sul piccolo schermo del Nove il nuovo programma O Mare Mio, che vede protagonisti la pesca e il pesce. Lo chef napoletano viaggerà per tutto lo Stivale, da Nord a Sud, per conoscere pescatori e tradizioni, illustrare alcune delle migliori ricette che consentono di portare il pesce dal mare al piatto, dal peschereccio alla tavola. Sarà un vero e proprio viaggio della scoperta della cultura del mare, che metterà in risalto i trucchi più utili per riuscire ad esaltare ogni piatti, portando in primo piano le prelibatezze che la natura ci offre di zona in zona. Antonino Cannavacciuolo, di recente, si è raccontato in esclusiva sulle pagine de Il Corriere della Sera, ripercorrendo i suoi inizi nel mondo della cucina: “Il primo incarico fu aprire le uova: romperle, separare il tuorlo dall’albume, montarle per il gelato alla vaniglia. Aprivo 800 uova al giorno, per fare 50 contenitore di gelato da mettere sulla macedonia e le fragoline di bosco. Alla fine c’era da lavare la cucina, scopare per terra, svuotare il magazzino…”. La sua personalità e il suo carisma accompagneranno il pubblico di O Mare Mio in prime time: nel primo appuntamento in programma stasera, tra gli altri, si viaggerà fino a Lerici (in Liguria) e ad Aci Trezza (Sicilia). Chi non se lo perderà?

© Riproduzione Riservata.