OCEANIA/ Candidato come miglior film d'animazione (Golden Globes 2017, oggi 9 gennaio)

OCEANIA, L'ULTIMO CLASSICO DELLA WALT DISNEY CANDIDATO COME MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE (GOLDEN GLOBES 2017, OGGI 9 GENNAIO) - Fra le pellicole candidate a vincere il premio miglior film d'animazione ai Golden Globe 2017 c'è Oceania (Moana) della casa di produzione Walt Disney Pictures. Oceania è in gara assieme ad altri film per la vittoria del premio miglior film d'animazione ai Golden Globe 2017: gli altri papabili vincitori sono Kubo and the Two Strings, My Life as a Zucchini, Sing e Zootopia.

La trama: La storia è ambientata in Polinesia e racconta di un mondo retto dagli equilibri di Tefiti, madre natura, che mille anni prima è stata privata del proprio cuore. Ciò ha causato un impoverimento lento e costante del mondo e se ne stanno accorgendo gli abitanti di Motonui, una piccola isola, fra i quali la coraggiosa e vivace Vaiana Waialiki (interpretata da Auli'i Cravalho). La ragazzina con l'aiuto di sua nonna, scopre che un tempo il suo era un popolo di navigatori, ma con il passare degli anni le navi erano state abbandonate e nascoste per non essere più usate. Vayana viene scelta dall'oceano come colei che dovrà ristabilire l'ordine del mondo: il mare le consegna il cuore di Tefiti e illumina il suo cammino. Nonostante suo padre glielo avesse proibito, Vaiana intraprende un lungo viaggio per incontrare Maui, il semi-dio che mille anni prima aveva sottratto il cuore di Tefiti, che successivamente era andato perduto. Vaiana riuscirà a convincerlo a avventurarsi con lei nell'immenso oceano e andare alla ricerca di Tefiti, per riconsegnarle il cuore e rimettere a posto l'ordine dell'universo.

