OROSCOPO 2017 / Paolo Fox previsioni di oggi 9 gennaio 2017 a Latte e Miele: Acquario, Scorpione, Ariete, Gemelli, Cancro, Pesci, Bilancia e gli altri

OROSCOPO 2017 DI PAOLO FOX: PREVISIONI DI OGGI 9 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE: TUTTI I SEGNI - Gli amanti delle stelle potranno trovare tutte le risposte ai propri dubbi su segni e Zodiaco grazie all'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Il celebre astrologo ci accompagna da molti anni alla scoperta delle evoluzioni planetarie ed alla loro influenza sui segni, dandoci anche qualche spunto sul periodo migliore per agire in determinati campi della nostra vita. L'appuntamento con Paolo Fox durante la settimana avviene anche su Latte e Miele, all'interno dello spazio dedicato agli astri. L'astrologo ci aveva già avvisati l'anno scorso: molti segni dello Zodiaco avrebbero vissuto un 2017 dorato. Sarà così per tutti? Ovviamente no, o meglio dipende dal periodo. Alcuni infatti, come per esempio l'Ariete, Scorpione e Bilancia, vivranno settimane rosee già nella prima parte dell'anno, mentre altri come Cancro e Leone dovranno invece puntare tutto sulla seconda tranche di questo nuovo anno.

Vediamo di seguito il dettaglio dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Questa giornata inaugura un periodo di grandi scelte. Venere da febbraio dà uno scossone a tutti gli Ariete, tanto da rendere importante la prima fase dell'anno. Bisogna fare il punto della situazione per capire quali sono i progetti da attivare in questi giorni. TORO - I nati del segno hanno una condizione stabile e verranno premiati con un cielo bello per tutta la settimana. Il Toro è dominato da Venere, pianeta che lo porta non solo ad amare la bellezza e l'armonia, ma anche a contare sul proprio aspetto fisico. Ecco perché i nati del segno devono iniziare a far qualcosa per loro stessi, magari iniziando proprio dall'aspetto. GEMELLI - Giornata un po' faticosa: ultimamente i nati del segno sono più stressati perché manca chiarezza sul futuro. In particolare ci si chiede che cosa si farà in primavera ed estate, sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata. L'astrologo raccomanda di fare molta attenzione sia oggi che domani. CANCRO - I nati del segno iniziano l'anno con molti dubbi e anche con una condizione subordinata nell'ambito del lavoro. Non è la prima volta che l'astrologo sottolinea che alcuni nati del Cancro stanno facendo un lavoro che non piace, inevitabile quindi un po' di insofferenza. Tensione invece in amore, ma gennaio riesce a confermare un sentimento. Favoriti nuovi incontri. LEONE - Non si mette in discussione la forza quanto l'energia fisica. I nati del segno potrebbero notare una forte instabilità con Acquario e Scorpione, anche se i progetti impegnativi, risolutivi ed anche soddisfacenti non conoscono arresto. L'amore è in una condizione migliore rispetto a dicembre. VERGINE - Il cielo dei nati del segno sarà sbandato, ma non per questo improduttivo. C'è una forte disorganizzazione e confusione, ragion per cui è meglio fare subito un po' di ordine. D'altronde è uno degli aspetti chiave della Vergine, così come la pulizia. In questa fase di esperimenti e di poca certezza è normale stare sulle spine: non riversare la tensione in amore. BILANCIA - Ci sono novità, cambiamenti e ruoli nuovi che potrebbero nascere proprio adesso. Le uniche perplessità riguardano i nati del segno che hanno paura di fare cambiamenti. Alcuni per esempio hanno bisogno di rassicurazioni prima di fare una scelta. Solo se necessario la Bilancia mostrerà le sue qualità: è arrivato il momento di farlo? SCORPIONE - I nati del segno possono contare su un bell'atteggiamento nei confronti della vita e verso gli altri. Questo aspetto verrà sottolineato da un gennaio molto importante. Qualche cicatrice c'è ma è importante riuscire ad andare oltre. Sarà un periodo importante sopratutto per i sentimenti, che andrebbero vissuti con più serenità, anche se in generale si può dire che le tensioni siano minori. Bisogna curare di più la forma fisica. SAGITTARIO - La settimana inizia sottotono per i nati del segno, soprattutto per delle perplessità che potrebbero verificarsi fra oggi e domani. Gennaio è un mese in cui si dovrà fare mente locale sui grandi progetti che ci saranno in primavera: è un mese di riflessione, per cui è meglio adottare la massima prudenza in amore. Recupero psico-fisico da fine mese. CAPRICORNO - I nati del segno guardano all'orizzonte, verso il futuro che li attende. E' più facile che ci siano discussioni con Pesci, mentre con lo Scorpione si potrà ritrovare l'intimità che sembrava perduta qualche mese fa. ACQUARIO - L'inizio di questo nuovo anno parte in maniera pesante per tutti i nati del segno. Cautela nei rapporti sentimentali: l'Acquario ha bisogno infatti di legami fissi, anche se rimane sempre una forte paura di perdere la libertà conquistata. PESCI - Nonostante la Luna dissonante, i nati del segno restano comunque molto propositivi. Alcuni si trovano in una condizione di grande recupero che può riguardare anche l'amore. A tal proposito chi è solo deve lasciarsi andare ad una bella passione senza toni melodrammatici. Ottimismo e volontà non devono mancare.

