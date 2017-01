OROSCOPO / Le previsioni a Dimensione Suono Due di oggi 9 Gennaio 2017 di Branko

OROSCOPO DI BRANKO A DIMENSIONE SUONO DUE DI OGGI 9 GENNAIO 2017: I SEGNI DI FUOCO - Vediamo nel dettaglio cosa è stato previsto da Branko su Dimensione Suono Due, per i segni del fuoco, per oggi 9 gennaio. L’Ariete vede una geometria astrale favorevole: la Luna sarà infatti due giorni in Gemelli, un’ottima occasione per affrontare colloqui di lavoro o per concludere un affare immobiliare; bisogna approfittare per i propri investimenti anche di Mercurio che fino a giovedì sarà in assetto con Saturno. Il Sagittario è un segno molto amato e circondato d’affetto, tuttavia non manca la fortuna nel lavoro portata da Giove e la prospettiva di stabilità sostenuta da Saturno: è quindi il momento adatto per proporre un progetto ed ambire alla promozione. Giornata positiva anche per l’ultimo segno del fuoco: il leone. Le stelle, infatti, continuano a baciare il leone che vive grandiosi avvenimenti professionali, migliora i rapporti con la famiglia e si prepara a perdere la testa in amore.

OROSCOPO DI BRANKO A DIMENSIONE SUONO DUE DI OGGI 9 GENNAIO 2017: I SEGNI D'ACQUA - Quali sono le previsioni per i segni dell’acqua dell’oroscopo di Branko, su Dimensione Suono Due? Anche per i nati sotto il segno del cancro si apre con oggi una settimana molto positiva: grandi sorprese in amore, famiglia e affari economici. Lo Scorpione, invece, dovrà appoggiarsi sul suo grande carattere, anche se sotto pressione, infatti, sa come agire per arrivare al successo: attenti, però, a non sottovalutare qualche cedimento nella salute nei prossimi giorni e correte subito ai ripari. Ed infine i Pesci, i nati sotto questo segno vivono la solita vita, una routine che è sì piena di cose care e preziose ed affetti in cui manca però un pizzico di entusiasmo ed adrenalina, starà a loro aggiungerli per far svoltare la giornata e renderla speciale. Per i segni di acqua, quindi, la giornata si prospetta in salita anche se positiva.

OROSCOPO DI BRANKO A DIMENSIONE SUONO DUE DI OGGI 9 GENNAIO 2017: I SEGNI D'ARIA - I tre segni zodiacali dell’elemento dell’aria hanno per quest’oggi oroscopi molto diversi. I nati sotto il segno dell’acquario saranno i più fortunati, specialmente in amore. Vediamo nel dettaglio cosa ha previsto Branko per i tre segni d’aria. Periodo di instabilità emotiva per i Gemelli che vivono con dubbi e incertezze: prendete tempo fino a giovedì se dovete dare una risposta ad una questione importante. La fortuna è invece dalla parte della Bilancia fino a giovedì, mentre poi tornerà Mercurio a mettervi davanti ad un bivio; Giove e Saturno vi sostengono nella carriera, ma dovete dare un tocco di novità al look e agli atteggiamenti per dare una svolta alla vostra vita lavorativa. L’Acquario questa sera deve indossare il suo miglior vestito perché si prepara ad uno splendido incontro d’amore che potrete però già trovare e vivere durante il giorno: la noia lasciatela agli altri e godetevi con gioia ogni attimo.

OROSCOPO DI BRANKO A DIMENSIONE SUONO DUE DI OGGI 9 GENNAIO 2017: I SEGNI DI TERRA - Settimana impegnativa e ricca di sorprese, positive o negative, per i segni zodiacale dell’elemento Terra, secondo le previsioni di oggi, 9 gennaio, di Branko. Settimana di luna piena per il Toro: giovedì 12 gennaio vivrete il primo grande incontro dell’anno e poco importa se si tratta di un incontro amoroso o lavorativo, ciò che conta è che da lì in poi inizierà la salita per arrivare alla realizzazione di un grande progetto che avete in mente da tempo. Qualcosa di strano e ingannevole, invece, confonde i nati sotto il segno della Vergine, che dovrà aspettare la Luna piena di giovedì per far luce sulla situazione e capirne di più. Per il Capricorno invece ci potrebbero essere tante soddisfazioni nel campo del lavoro, ma ci sarà, invece qualche questione da risolvere nel matrimonio e con la famiglia, per i single, ci sarà tanto divertimento e flirt in vista questa settimana.

