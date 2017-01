One Direction / News, Harry Stiles potrebbe dire addio alla band? (oggi 9 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: HARRY STYLES DIRA' ADDIO ALLA BAND? (OGGI 9 GENNAIO 2017) - I fans degli One direction sono seriamente preoccupati per l'eventuale addio di Harry Styles alla band. Secondo quanto riportato da 'Hollywoodlife' pare che il cantante abbia deciso di incidere un album da solista approfittando della pausa della band inglese e dopo la scelta di Zayn Malik di lasciare definitivamente gli One Direction anche per Harry Styles potrebbe profilarsi una decisione del genere. Anche Louis Tomlinson ha deciso di incidere un nuovo album, intenzionato a pubblicarlo attraverso la Syco, i fans ora sono seriamente preoccupati per quanto accadrà al pilastro degli One Direcion, Harry Styles, che ha già deciso di intraprendere la carriera da attore diventando il protagonista del film Dunkirk, diretto da Christopher Nolan. "Posso affermare che è un grande, un grande ragazzo, e davvero divertente" ha svelato al Mirror un altro componente del cast, Cillian Murphy. Con la decisione di incidere un nuovo album da solista il noto Harry Styles dirà ufficialmente addio alla band inglese?

