PIZZOFALCONE / Dove di trova la località scenario della serie Rai 1 tratta dai best seller di Maurizio de Giovanni all debutto oggi 9 gennaio 2017

PIZZOFALCONE, LA COLLINA NAPOLETANA TEATRO DELLA SERIE RAI – Questa sera su Rai 1 va in onda in prima visione televisiva la nuova fiction poliziesca di casa Rai girata proprio a PizzoFalcone. Un nuovo grande appuntamento sul Primo Canale tratto dai best seller di Maurizio de Giovanni, per la regia di Carlo Carlei e la partecipazione di un cast di spessore tra cui spiccano Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. È la storia raccontata di una affiatata squadra di polizia del commissariato di Pizzofalcone ubicato in una suggestiva collinetta della città di Napoli posizionata tra i celebri e popolari quartieri spagnoli e l’affascinante ed aristocratico lungomare partenopeo. Scopriamo qualcosa di più sulla location della serie Rai che sarà proposta in sei affascinanti episodi tutti da vivere.

PIZZOFALCONE, LA COLLINA NAPOLETANA TEATRO DELLA SERIE RAI – La collina di Pizzofalcone conosciuta anche con il nome di Monte di Dio si trova a Napoli nel quartiere San Ferdinando e per la precisione tra il borgo Santa Lucia, il Chiatamone e Chiaia. Il nome si deve al re di Napoli, Carlo d’Angiò che nel corso del XIII secolo per appagare la propria passione per la caccia al falcone, fece costruire sulla collina una falconiera. Questa zona oltre ad essere celebre per le diverse leggende a cui è legata come quella della nascita della cittadina di Parthenope della Magna Grecia, lo è anche per i diversi luoghi di interesse turistico. Tra i più conosciuti c’è senza dubbio il sito archeologico di Monte Echia risalente all’epoca dei Cumani che peraltro regala un incredibile vista paronimica sull’intero Golfo di Napoli. Altra eccezionale attrazione per i turisti è rappresentata dalla Villa di Licinio Lucullo. Si tratta dei resti di una costruzione risalente al primo secolo prima della nascita di Cristo e che era estremamente grande tant’è che arriva a confinare con il circondario del Maschio Angioino. Tra gli altri monumenti storici ed artistici presenti a Pizzofalcone ricordiamo la Chiesa di Santa Maria Egiziaca, il Convento dell’Egiziaca, la Chiesa di Santa Maria della Solitaria ed il Museo artistico industriale Filippo Palizzi.

