POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso pronta a tornare su Canale 5 dopo la pausa di Natale: di che cosa si occuperà oggi, 9 gennaio 2017?

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO PRONTA A TORNARE SU CANALE 5: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 9 GENNAIO 2017? - Le ferie di Natale sono ormai concluse: lo scorso venerdì abbiamo festeggiato l’Epifania e oggi - lunedì 9 gennaio 2017 - i palinsesti delle varie reti televisive torneranno a riorganizzarsi come di consueto. Anche Barbara D’Urso - celebre volto di Pomeriggio 5 e di Domenica Live - si prepara per tornare in diretta a partire dalle 17.10 circa. La conduttrice è stata qualche giorno a Miami, insieme ad alcuni amici e ad alcuni volti del mondo dello spettacolo: qualche ora fa è tornata sulla sua pagina Instagram ufficiale postando un selfie scattato insieme a Teo Mammucari. “E da Miami un saluto per voi anche da Teo!!! Domani vi aspetto in diretta con Pomeriggio5” ha sottolineato la presentatrice “e domenica prossima torna in diretta anche Domenica Live!! #evviva #ricominciare #teomammucari #pomeriggio5 #domenicalive #colcuore”: quali temi toccherà in studio la conduttrice? Ci sono tante vicende su cui far luce e sulle quale vale la pena focalizzare l’attenzione, e tanti fatti da recuperare. Pomeriggio 5 dà dunque appuntamento dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset, e la conduttrice tornerà a tenere compagnia ai telespettatori, tra attualità e spettacolo, anche la prossima domenica, 15 gennaio 2017. Pronti? Clicca qui per vedere lo scatto condivisa da Barbara D’Urso direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.