PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI DEL 9 GENNAIO 2017: L'INQUINAMENTO LUMINOSO ED IL DEBITO DI ROMA. CHI PAGA? - Riccardo Iacona è pronto per una nuova stagione di PresaDiretta, che andrà in onda nella prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 9 gennaio 2017. Questa nuova stagione porterà con sé anche delle novità. Il conduttore aprirà infatti le danze in uno spazio pre-puntata, "Iacona incontra"; in cui verranno presentate le interviste ai personaggi famosi, così come alla gente comune. In questo nuovo episodio, Iacona incontrerà Nicola Gratteri, il Procuratore Capo di Catanzaro e considerato uno dei magistrati maggiormente esperti in materia di 'ndrangheta. Ogni settimana verranno affrontati diversi temi di attualità, grazie a inchieste che spazieranno dai nodi della nostra Italia fino ad argomenti poco conosciuti. Fra questi verrà approfondito infatti un tema caro alla new generation di adolescenti e giovani, abituati a filtrare tutto tramite il web. Un'inchiesta ci illustrerà la comunità assidua di Youtube, divisa fra followers ed influencer, ovvero quelle persone in grado di influenzare, come dice la parola stessa, tutti gli altri utenti. In questa prima puntata del programma si parlerà anche di Jobs Act e voucher, emergenza scuola, l'eterno dilemma acqua pubblica sì/acqua pubblica no, l'aumento delle baby gang a Milano, e le attività della Cupola, il vertice della 'ndrangheta in tutto il mondo, il problema migranti ed il terrorismo in Africa. Inoltre si discuterà anche del progetto di Casa Italia creato in seguito ai recenti terremoti che hanno colpito il Centro Italia. Nella prima puntata di Presa Diretta verranno inoltre affrontate due inchieste: Lisa Lotti approfondirà in Luce Sprecata le conseguenze dell'inquinamento luminoso. Un problema che evidenzia come la luce artificiale venga usata male e troppo spesso. Secondo Science Advances, una rinomata rivista scientifica, l'80% della popolazione di tutto il mondo subisce l'inquinamento luminoso, a causa di un impiego di elettricità in diversi campi non di prima necessità, come i lampioni delle strade. Ne Il sacco di Roma, Giulia Bossetti ci parlerà invece del debito che grava sulla Capitale, pari a quasi 13 miliardi di euro. A farne le spese i residenti, che contribuiscono con un'addizionale Irpef più alta che in altre città d'Italia, oltre che lo Stato. Anche in questo caso, si tratta tuttavia dei soldi dei contribuenti, derivate dalle tasse pagate in tutto il nostro territorio.

