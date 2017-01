QUARRY / Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017: Olsen è ad un passo da Mac. Ci sarà l'arresto? (finale di stagione)

QUARRY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Quarry, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "La giostra delle anime" e "L'acqua corrode le rocce". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: in piena notte, Mac (Logan Marshall-Green) imbraccia il fucile e si precipita all'esterno, puntando anche l'arma verso Joni (Jodi Balfour). Quarry in quel momento è sonnambulo e non riconosce nemmeno la moglie, riuscendo a spaventarla a morte. Rifiuta però di parlarne o di valutare ciò che è successo in modo grave. Intanto, Tommy (Josh Randall) continua le sue ricerche per concludere il caso, ma sembra brancolare nel buio. Ore dopo, il Broker (Peter Mullan) incarica Mac di uccidere una persona per conto suo, Eugene Lindwood (Christopher James Baker), una persona che gli deve dei soldi. Gli abbassa anche di un altro po' il debito che ha nei suoi confronti, ma sempre molto poco rispetto all'ammontare totale. Quando Mac riferisce tutto a Joni, la moglie gli sconsiglia di avvicinarsi a Lindwood per via della sua pericolosità e suggerisce invece di dire a Ruth (Nikki Amuka-Bird) dei soldi, ma il marito si rifiuta. Non vuole infatti coinvolgerli ancora in brutte situazioni, soprattutto dopo la morte di Arthur. Crede anche che Lindwood si meriti di morire, anche perché pensa che una delle sue vittime sarebbe potuto essere anche il figlio. Promette però a Joni che troverà un lavoro con un bonus generoso, in modo da saldare il debito senza più fare nulla. Con il crescendo degli atti di violenza in città ed in seguito al rilascio di Lindwood, la Polizia raccomanda alla popolazione di ritornare a casa entro una certa ora e di non uscire fino all'indomani. Nel frattempo, Joni si informa su quanto potrebbero ricavare dalla vendita della casa, anche se Lloyd (Skipp Sudduth) pensa che sia dovuto all'aumento di afroamericani nel quartiere. Le rivela anche che il marito gli ha chiesto un prestito in precedenza, stimando l'appartamento per 8.500 dollari. Per non dare troppo nell'occhio, Joni gli chiede invece il favore di non fare troppa pubblicità della compravendita, ammettendo infine che sta facendo tutto di nascosto dal figlio. Intanto, Moses (Mustafa Shakir) prosegue le lezioni di vita verso il figlio, ma quando l'amante viola il coprifuoco solo per vederlo, va in escandescenza e le impone di ritornare indietro. Nello stesso momento, Mac inizia a pedinare Lindwood, mentre ha diverse nuove visioni sugli attacchi in guerra. Una volta spinto l'uomo verso un deposito di autobus abbandonato, inizia a sparare verso uno dei mezzi in cui si è rifugiato Lindwood. Nella mente di Mac questo risuona come uno degli attacchi con le granate effettuati in Vietnam. Immagina infatti l'autobus esplodere di fronte ai propri occhi, mentre numerose granate raggiungono l'interno attraverso i finestrini.

QUARRY, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "LA GIOSTRA DELLE ANIME" - Tommy e Sandy si preparano per festeggiare a loro modo, unendo San Valentino ad Halloween, ma nella mente del detective c'è spazio principalmente per il lavoro e la situazione precipita. Sandy gli fa un discorso onesto e crudo del loro rapporto, sottolineando come la stia sfruttando in realtà per i propri interessi. Intanto, Mac riceve un nuovo incarico dal Broker, impiegando diverso tempo per poterlo espletare. Nel frattempo, Mac deve anche cercare di ricucire il rapporto con Joni, sempre più compromesso da quella coltre di silenzi e segreti che la tiene a debita distanza dal marito. EPISODIO 8 "L'ACQUA CORRODE LE ROCCE" - I ricordi di guerra continuano a macinare nella mente di Mac, portandolo verso un lento quanto inesorabile baratro. Per portare a termine il proprio compito, un altro incarico del Broker, finirà a stretto contatto con Tommy. Nonostante le decisioni iniziali, Joni alla fine conclude che vendere la casa sarebbe solo un errore. A discapito del suo rapporto sempre più compromesso con il marito, non esiterà inoltre a difenderlo di fronte agli insulti della matrigna.

