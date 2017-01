QUINTA COLONNA/ Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017: immigrazione e terrorismo, Paolo Del Debbio torna dopo la pausa

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO 2017: IMMIGRAZIONE E TERRORISMO - Dopo la pausa dettata dalle festività natalizie, anche Quinta Colonna - il talk show guidato da Paolo Del Debbio sul piccolo schermo di Rete 4 è pronto a tornare in scena: oggi, lunedì 9 gennaio 2017, andrà in onda il primo appuntamento del nuovo anno, che focalizzerà l’attenzione sui più scottanti temi di attualità che hanno fatto discutere nell’ultimo periodo. In particolare, la prima parte della serata sarà dedicata al fenomeno dell’immigrazione: Paolo De Debbio concentrerà l’attenzione su quanto successo al centro di prima accoglienza di Conetta, in provincia di Venezia, che è stato scorso da una rivolta in seguito alla morte di una giovane ragazza che arrivava dalla Costa D’Avorio e che aveva attraversato il Mediterraneo dalla Libia alla Sicilia. Questo episodio, avvenuto qualche giorno fa, ha riacceso la miccia del dibattito in merito ai Cie, i Centri di identificazione ed espulsione, e il presentatore di Quinta Colonna tornerà ad occuparsene in prime time grazie alla presenza in studio di politici, esperti, giornalisti e anche persone comuni. Nella seconda parte della serata, invece, si tornerà a discutere dell’allarme terrorismo che sta scuotendo il nostro Paese e l’Europa intera.

