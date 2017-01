Quello che nascondono i tuoi occhi / Anticipazioni: la serie trasloca alla domenica sera ma non in prime time! (Oggi, 9 gennaio 2017)

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI: SLITTA LA MESSA IN ONDA DELL'ULTIMA PUNTATA. ECCO LE NOVITA' - Ed ecco la sorpresa Made in Mediaset che sconvolgerà i fan di Quello che nascondono i tuoi occhi. La serie spagnola andata in onda martedì scorso non ci terrà compagnia il 10 gennaio con il gran finale, almeno secondo le ultime novità e cambio di programmazione. Mentre tutti si aspettavano di vedere l'ultima puntata della serie proprio domani, 10 gennaio, Mediaset ha rivelato (grazie ai promo) che domani ci saranno Ficarra e Picone in prime time.A quanto pare gli ascolti poco lusinghieri hanno spinto Canale 5 a correre ai ripari ed usare Il Segreto come trampolino di lancio della serie spagnola che proprio ieri sera è andata in onda con la replica della secona puntata raccogliendo poco meno del 7% di share, ottimo visto che si tratta di una seconda serata. Sarà per questo che Mediaset ha deciso di confermare il finale per domenica prossima sempre in seconda serata? Sembra proprio di sì anche se i fan sono già sul piede di guerra come spesso accade in questi casi.

