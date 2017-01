RITORNO A BRIDESHEAD/ Il film con Matthew Goode e Hayley Atwell in onda su Cielo

RITORNO A BRIDESHEAD, IL FILM IN ONDA SU CIELO: IL CAST (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Questa sera, lunedì 9 gennaio, alle ore 21.15 viene trasmesso su Cielo il film di genere sentimentale - storico Ritorno a Brideshead (Brideshead Revisited). Una pellicola britannica del 2008 con durata di circa 133 minuti per la regia di Julian Jarrold, soggetto di Evelyn Waugh e sceneggiatura sviluppata di Andrew Davies e Jeremy Brock. Nel cast ci sono Matthew Goode, Hayley Atwell, Ben Whishaw, Emma Thompson, Greta Scacchi e Michael Gambon.

RITORNO A BRIDESHEAD, IL FILM IN ONDA SU CIELO: LA TRAMA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - È il 1925. Siamo nei pressi dell’Università di Oxford dove studia, presso la facoltà di Storia, un ragazzo di nome Charles Ryder (Matthew Goode) originario di Paddington. Nel suo percorso di studi, Charles fa la conoscenza di molte persone, ma stringe un’amicizia particolare con un ragazzo di nome Sebastian Flyte (Ben Wishaw): omosessuale con il vizio di bere. Sebastian appartiene ad una ricca e prestigiosa famiglia, si tratta dei Marchmain che non vede di buon occhio il suo stile di vita e di comportamento. Un giorno, Sebastian decide di invitare nella fastosa dimora di famiglia, Brideshead, l’amico Charles il quale rimane affascinato dal lusso. Charles fa la conoscenza di tutta la famiglia di Sebastian: sua madre, il fratello più grande di Sebastian, Bridey (Ed Stoppard) e le due sorelline Julia (Hayley Atwell) e Cordelia (Felicity Jones). Qualche tempo più tardi Sebastian, Julia e Charles partono alla volta di Venezia dove si trova il signor Marchmain. Man mano che i tre passano il tempo insieme, Charles si accorge di aver preso una cotta per Julia e la bacia. Sebastian vede da lontano la scena e geloso di queste attenzioni decide di voler ritornare in Inghilterra e di non voler più essere amico di Charles, il quale nel frattempo confessa alla signora Marchmain che, essendo ateo, non può sposare in chiesa Julia. In ragione di ciò i due si lasciano. Charles ritorna da Sebastian affogando il proprio dispiacere nell’alcool mentre Julia festeggia il fidanzamento con un canadese di nome Rex Mottram (Jnathan Cake). Quando però Charles e Sebastian arrivano ubriachi alla festa di Julia, la signora Marchmain manda via Charles accusandolo di essere negativo per suo figlio. Sebastian scappa via in Marocco, dove ben presto viene raggiunto dallo stesso Charles. Trascorsi un po’ di anni Charles è diventato un noto pittore e ha messo su famiglia ma quando su di una nave che attraversa l’oceano si imbatte in Julia, i due comprendono di non aver mai smesso di amarsi e di voler stare insieme. Questa decisione cambierà per sempre le loro vite.

