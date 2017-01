RIZZOLI & ISLES 7 / Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017: scoperta la malattia di Maura!

RIZZOLI & ISLES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, Premium Crime trasmetterà due nuovi episodi della serie Rizzoli & Isles 7 in prima Tv assoluta. Le puntate che andranno in onda è sono la terza e la quarta, dal titolo "Poliziotti contro zombie" e "Pacchi letali". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jane (Angie Harmon) rincorre il cecchino che ha appena colpito Nina (Idara Victor), ma le sfugge, mentre Maura (Sasha Alexander) e Drake (Adam Sinclair) si occupano dell'agente ferito. Poco dopo, Maura sviene mentre si occupa del caso, ma rifiuta di rimanere sotto osservazione. Intanto, la squadra inizia ad indagare su Alice (Annabeth Gish), seguendo le ultime indagini di Nina. Risalgono così fino ad uno spacciatore, ma di Alice nessuna traccia. Più tardi, una ragazza sconosciuta consegna a Jane un messaggio da parte di Alice, ma la detective lo distrugge. Nello stesso momento, Maura si sottopone alla tac per scoprire l'origine del suo svenimento, mentre Angela (Lorraine Bracco) decide di lasciare Ron (Gregory Harrison) perché crede che il suo compito sia proteggere i suoi figli. Il medico le chiede di prendere del tempo per riflettere, ma la donna ha già preso la sua decisione, anche se mal volentieri. Jane decide infine di raggiungere il luogo di incontro stabilito da Alice, che tuttavia ordina ai suoi uomini di sparare fra loro e fugge. Quella sera, Maura confessa a Jane di aver scoperto di aver avuto un'emmoragia alla testa e di avere una leggera perdita di memoria. Un'azione pericolosa della squadra porta Jane ad arrestare Alice. Per riuscire a sfogare la rabbia, Maura le suggerisce di trovare una valvola di sfogo. Intanto, Frankie (Jordan Bridges) indaga sulla morte di una ragazza, che i genitori attribuiscono all'ex fidanzato. Korsak (Bruce McGill) e Jane scoprono invece che Alice potrebbe essere rilasciata per assenza di prove tangibili, anche se potrebbe rimanere in carcere per un po' di tempo. Più tardi, Angela fa diverse domande al figlio sulla sua rottura con Nicole (Catherine Parker), rivelandogli di essere a conoscenza di ciò che prova per Nina. Nello stesso momento, Alice riferisce ai media che è Jane a perseguitarla ed annuncia tramite il suo avvocato che verranno fatte delle indagini sulla detective. La squadra si mette quindi all'opera per trovare prove concrete, mentre Frankie scopre che la ragazza uccisa potrebbe in realtà essersi suicidata, schiantandosi con la propria auto. Nina dimostra che i suoi dubbi sono concreti, individuato un modus operandi con cui voleva assicurarsi di morire. In un improvviso scoppio di passione, Frankie la bacia, ma Nina fugge spaventata. Anche se Jane riesce alla fine a trovare le prove contro Alice grazie a Maura, la donna prende in ostaggio un ragazzo e minaccia di ucciderlo. Per evitare il peggio, Jane è quindi costretta a spararle, anche se non rientrava nei suoi desideri. Nina invece rivela a Frankie di non aver più avuto nessuna relazione dopo la morte del fidanzato ed infine lo bacia.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "POLIZIOTTI CONTRO ZOMBIE" - La squadra inizia ad indare sulla morte di un uomo, avvenuta mentre si trovava mascherato da zombie. Nina trova in seguito un video che dimostra la presenza di una testimone, Christine, una vittima del borseggiatore che diventa subito la prima sospettata. Maura scopre invece qual è la causa dei suoi malesseri. EPISODIO 4 "PACCHI LETALI" - Un addetto alle poste viene ritrovato privo di vita all'interno della propria auto. Jack McCarthy sembra essersi suicidato, ma la Polizia nutre dei sospetti diversi. La squadra scopre infatti che si tratta di un omicidio. Intanto, Maura cerca nuove strade per contrastare la malformazione scoperta di recente, nel tentativo di riattivare le funzioni neurali e riacquistare la memoria.

