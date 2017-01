Ryan Reynolds e Andrew Garfield / Video: bacio appassionato al passaggio di Ryan Gosling! (Golden Globes, 9 gennaio 2017)

RYAN REYNOLDS E ANDREW GARFIELD: BACIO APPASSIONATO QUANDO PASSA RYAN GOSLING! (GOLDEN GLOBES, 9 GENNAIO 2017) - La serata dei Golden Globes è tendenzialmente indimenticabile dato che spesso accadono cose degne di essere raccontate: ed è quanto accaduto anche ieri sera, quando Ryan Reynolds e Andrew Garfield si sono scambiati un bacio appassionato quando Ryan Gosling è stato chiamato sul palco per ricevere il Golden Globe per La la land. Anche Ryan Reynolds e Andrew Garflield erano candidati ai Golden Globes 2017: il primo come miglior attore in una commedia o film musicale (vinto appunto da Ryan Gosling), il secondo per miglior attore in un film drammatico (vinto da Casey Affleck). Non avendo ricevuto l'ambita statuetta, ai due non è rimasto che scambiarsi un appassionato bacio di consolazione che gha fatto ridere tutti quanti, soprattutto Blake Lively - moglie di Ryan Reynolds - che ha assistito divertita alla scena. Un episodio che sicuramente avrà fatto ridere anche il super vincitore della serata, Ryan Gosling.

RYAN REYNOLDS E ANDREW GARFIELD: BACIO APPASSIONATO QUANDO PASSA RYAN GOSLING, TRIONFA BLAKE LIVELY (GOLDEN GLOBES, 9 GENNAIO 2017) - La protagonista assoluta del bacio tra Ryan Reynolds e Andrew Garfield è stata però Blake Lively, star di Gossip Girl e moglie del protagonista di Deadpool. Oltre ad aver incantato tutti sul red carpet dei Golden Globes 2017 con un abito a sirena che le fasciava i fianchi come fosse una Dea, ha fatto morire dalle risate il pubblico in sala e i fan a casa scoppiando a ridere come una matta quando suo marito e Andrew Garfield si sono baciati. "La parte migliore del bacio tra Ryan Reynolds e Andrew Garfield? Blake Lively in versione fangirl. #GoldenGlobes", "A me dispiace, ma se Blake Lively si presenta su un red carpet, tutto il resto passa in secondo piano", "Blake Lively e Ryan Reynolds sono illegali. Davvero. Qualcuno li fermi", sono solo alcuni dei commenti alla splendida coppia, che ogni volta che passa da qualche parte attira gli sguardi di tutti. Clicca qui per vedere il bacio tra Ryan Reynolds e Andrew Garfield.

