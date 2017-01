SALEM 3/ Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017, al via la nuova stagione con Janet Montgomery: Mary è morta!

SALEM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 GENNAIO 2017: LA SERIE - Nella prima serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2016, la Fox vivrà il debutto di Salem 3, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Il risveglio", che ci chiarirà finalmente ogni dubbio riguardo la sorte di tutti i personaggi principali. Intanto i fan devono ancora digerire la notizia che la terza sarà l'ultima stagione in cui avremo a che fare con Mary Sibley e la magia. Cosa succederà? Il primo del pilot ci suggerisce già che i nostri antieroi non se la passeranno troppo bene, dato che Salem scivolerà sempre di più nell'Inferno. La Contessa, interpretata dall'attrice Lucy Lawless, è infatti riuscita a completare il Sommo Rito, dando il via alla resurrezione del Diavolo. Proprio riguardo a quest'ultimo, sempre più vincolato al corpo del suo giovanissimo ospite, verrà rivelato un grande segreto. Alden infatti è la reicarnazione del re degli Inferi, che in realtà è nato a Salem. Ecco il perchè il Diavolo ha un interesse così forte nei confronti della cittadina e delle sue dinamiche. Il suo obbiettivo? Chiaramente la vendetta di ciò che gli è accaduto e questo vuol dire dare battaglia in modo aspro a Dio. Nonostante l'entità Onnipotente non sia mai stata mostrata, opererà in realtà per mano di Cotton, alias di Seth Gabel, sempre più convinto che il male debba essere bandito. A nulla serve che Anne Hale, dietro cui troviamo il volto dell'attrice Tamzin Merchant, faccia parte della "squadra" avversaria. L'amore nei confronti della ragazza, ormai una delle streghe più potenti presenti a Salem, ha lasciato il posto ad un forte odio. Non sarà tuttavia così facile capire quale è il posto adatto a Cotton. Di fronte ai suoi occhi si presenterà infatti un bivio: sceglierà le forze oscure? Anche per Mary e John Alden, i due protagonisti indiscussi della serie, dovranno affrontare una missione molto difficile: sconfiggere il Diavolo. La consapevolezza che le loro stesse vite potrebbero essere compromesse non frenerà di certo il loro desiderio di liberare il figlio dall'entità. E tutto questo con il dubbio che il loro primogenito sia ormai un ricordo. Fra i volti vecchi, conosceremo anche delle new entry, fra cui la Sentinella. Quest'ultimo, interpretato da Samuel Roukin, sarà un vero e proprio bodyguard per l'Oscuro Signore. Il suo compito sarà infatti eliminare qualunque nemico si presenti sul cammino del suo padrone. Scopriremo anche che cosa è successo a Mercy, ovvero Elise Eberle, sempre più succube della giovinezza eterna, un regalo della Contessa. La sua sete di dominio non si placherà fino a quando Salem non sarà caduta ai suoi piedi ed avrà portato a termine la propria vendetta per tutto ciò che ha subito.

SALEM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "IL RISVEGLIO" - Il primo episodio di Salem 3 promette di risolvere tutti i dubbi degli ammiratori: chi è morto dei personaggi principali? Nel finale precedente abbiamo vissuto infatti la morte di Mary e quella di Tituba, ma siamo sicuri che sia così? John darà degna sepoltura a Mary nel bosco, mentre Sebastian è sempre più succube del giovane Alden. Tituba invece è viva, al contrario di quanto abbiamo immaginato in precedenza. Ovviamente non è uscita indenne dall'attacco dei corvi ed è diventata cieca. Petrus la conduce verso il proprio capanno grazie al suono della propria voce e le annuncerà il da farsi: disseppellire Mary. Intanto, uomini e donne dei villaggi vicini iniziano a riversarsi a Salem, mettendo a ferro e fuoco la cittadina. La peste incombe ancora fra i presenti, seminando ancora morte e terrore. Nel bosco, John si ritrova a salvare una donna dalle grinfie degli indiani, ma cadrà a sua volta in mano ad una milizia. Non dimentichiamo infatti che è stato classificato come un traditore, un titolo che non gli è mai stato tolto.

