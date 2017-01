SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: È COMINCIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA IN ATTESA DELLA KERMESSE, FOTO (OGGI, 9 GENNAIO) - Il countdown è ufficialmente partito: manca meno di un mese prima che il Festival di Sanremo 2017 apra le porte a ospiti e concorrenti, e accenda i riflettori sulla kermesse più famosa d'Italia. Se i nomi dei Big e delle Giovani Proposte sono già noti dallo scorso 12 dicembre, bisognerà aspettare questo mercoledì - 11 dicembre 2017 - per la conferenza stampa che svelerà, con ogni probabilità, i nomi dei co-conduttori e delle vallette che affiancheranno il direttore artistico Carlo Conti sul palco dell'Ariston. L'attesa è febbrile, anche, naturalmente, tra i cantanti che dovranno andare in scena con il loro brano: proprio l'altro giorno, sulla pagina ufficiale di Giusy Ferreri è partito il conto alla rovescia. "Manca un mese esatto per vedere la nostra Giusy sul palco di #Sanremo2017" si legge infatti sull'account social della cantante (clicca qui per vedere il post) "presentare il brano 'Fa talmente male', singolo di lancio del nuovo album di inediti atteso per Marzo!". I talenti si stanno preparando a dovere, cercando di organizzare ogni dettaglio al meglio, di rifinire ogni imprecisione: come se la caveranno sul palco del Festival di Sanremo per la nuova edizione che ci attende?

