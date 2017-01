SHERLOCK 4 / Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017: dubbi sulla morte di Mary. Gemella in arrivo o finzione?

SHERLOCK 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, Netflix renderà disponibile un nuovo episodio di Sherlock 4, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo e si intitolerà "The Lying Detective". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Sherlock (Benedict Cumberbatch) rientra in città dopo una breve riabilitazione e dato che sa di essere il vero bersaglio dell'attentato precedente, decide semplicemente di aspettare. Si dedica così a risolvere centinaia di casi, azione che compie semplicemente al telefono. Qualche notte dopo, Mary (Amanda Abbington) entra in travaglio ed è costretta a partorire mentre si trova in auto. Nata la bambina, Sherlock indaga sulla misteriosa morte di Charlie (Rob Callender), il figlio dei Welsborough. L'ultima volta che il padre David (Charles Edwards) lo ha sentito era in occasione dell'anniversario di matrimonio, mentre Charlie si trovava in Tibet. Una settimana più tardi, un ladro tampona l'auto di Charlie, che si trova sul vialetto della villa dei Welsborough, per sfuggire alla Polizia. All'interno viene ritrovato il corpo del ragazzo, ma Sherlock rivela che in realtà il suo decesso è avvenuto una settimana prima. Ha intuito infatti che si trovasse già lì mentre si trovava al telefono con il padre e che sia stato colpito da un ictus mentre organizzava uno scherzo-sorpresa per i genitori. Sherlock viene però attirato da un altro particolare, un busto in gesso della Tatcher che è stato rotto durante una recente intrusione. In un secondo momento, Sherlock conclude che è stato Moriarty a distruggere la statuetta, solo per colpirlo. Grazie all'aiuto di un hacker, scopre che in realtà la statuetta fa parte di una collezione di sei personaggi famosi, destinati ad altrettante persone, fra cui alcuni uccisi di recente. Dopo aver visitato la scena dell'ultimo crimine, Sherlock è in grado di creare una trappola per attirare Moriarty, ma scopre che si tratta di un altro uomo. In seguito al corpo a corpo, l'investigatore realizza che Mary è implicata nella vicenda, dato che all'inteerno del busto era stata nascosta una chiavetta usb identica a quella che la donna ha consegnato a Watson (Martin Freeman) in passato. Sei anni prima a Tblisi, Mary ed un gruppo di uomini armati irrompono in un luogo in cui si trovano diverse persone, ma vengono colpiti da un secondo gruppo. Lo sconosciuto viene rapito e torturato per diverso tempo. Nel presente, Mary rivela che erano quattro mercenari e che ognuno di loro era dotato di una chiavetta con tutte le informazioni segrete su di loro. Crede che sia l'unica sopravvissuta, ma Sherlock le rivela di aver trovato Ajay (Sacha Dhawan) ancora vivo. Adesso sta cercando la chiavetta che ha nascosto con gli alias e crede che voglia ucciderlo perché lo ha tradito. Sherlock le promette di proteggerla, ma Mary lo tramortisce e fugge per evitare che i suoi cari corrano rischi a causa sua. Dopo aver cambiato personalità e Paesi in modo casuale, scopre che Sherlock in realtà ha messo un GPS nella chiavetta e l'ha già trovata. Dopo essere sfuggiti ad un attacco di Ajay, Sherlock capisce che la vera traditrice è Lady Smallwood (Lindsay Duncan). Mentre Watson ripensa alla donna che ha conosciuto durante l'assenza di Mary, Sherlock realizza che la vera mandante è Vivian (Marcia Warren), la segretaria, ma quando la donna cerca di ucciderlo, Mary gli fa scudo con il proprio corpo e muore.

SHERLOCK 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "THE LYING DETECTIVE" - Il secondo episodio di Sherlock 4 riguarderà la storia di Conan Doyle "Le avventure del detective morto", con una piccola variante. Il nuovo caso infatti non solo riguarderà un probabile passo in avanti nella ricerca di Moriarty e della verità sulla sua prossima mossa, seppur postuma, ma introdurrà anche uno dei personaggi più attesi di questa quarta stagione. Culverton Smith sarà infatti la nuova nemesi del brillante investigatore, con cui dovrà misurarsi da adesso in poi. Ad interpretare il personaggio, come i fan sanno già da tempo, sarà Toby Jones, un attore già conosciuto nel suo ruolo di cattivo nella serie Wayward Pines, dove interpretava uno scienziato visionario. L'attenzione ed i dubbi degli ammiratori in questi ultimi giorni riguardano invece un altro particolare, collegato al trailer dell'episodio. In uno dei frame si nota infatti un gruppo di infermiere, fra cui si intravede con chiarezza il volto seminascosto di Mary. Sappiamo che è morta nello scorso episodio e per quanto i decessi nella serie Tv siano spesso state solo delle finzioni, c'è un particolare da considerare. Data l'immaginabile sofferenza di Watson e Sherlock c'è da chiedersi infatti se vedremo qualche scorcio del passato di Mary, che in questa nuova puntata sarà Mary Morstan. Non è chiaro tuttavia se ci sarà in realtà una rivelazione diversa, ovvero l'esistenza di una gemella della moglie di Watson.

