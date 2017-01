STAR WARS: LA VENDETTA DEI SITH/ Su Tv8 il film con Ewan McGregor, Natalie Portman Ian McDiarmid (oggi, 9 gennaio 2017)

STASR WARS: LA VENDETTA DEI SITH, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 9 GENNAIO 2017: IL CAST - Star Wars: La vendetta dei Sith, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola classica dal titolo originale Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith. Fa parte della saga di fantascienza delle Guerre Stellari, scritta e diretta George Lucas. Del cast hanno fatto parte attori come Ewan McGregor, Natalie Portman Ian McDiarmid, Hayden Christensen, Christopher Lee, Samuel Jackson, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Oliver Ford. Ma vediamo insieme la trama del film.

STASR WARS: LA VENDETTA DEI SITH, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 9 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film riprende la storia della pellicola precedente e racconta l'andamento delle varie Guerre dei Cloni. Durante queste la Repubblica Galattica, guidata dai Jedi, cavalieri oscuri, cerca di distruggere le ultime forze ribelle dei separatisti. Durante lo sviluppo della trama, Obi-Wan Kenobi, il maestro, riceve l'ordine di uccidere Grievous, il generale a capo dei druidi che viaggiano verso il pianeta dei ribelli. La cattura o la morte del generale permetterebbe di porre fine alla lunga guerra. Durante gli eventi in corso, Anakin Skywalker, il padre del personaggio principale del film, si avvicina a Palpatine. Quest'ultimo gli fa assaggiare tutta la potenza della Forza Oscura e piano l'ex cavaliere Anakin Skywalker diventa sempre più soggiogato dalla stessa. L'ex allievo di Kenobi, così, si ritrova in catene dal potere stesso che egli ha cercato. L'alleanza tra Anakin e Palpatine porterà al rafforzamento dell'Imper Galattico, con la nascita di nuove forze. In questo modo sarà influenzato tutto il mondo. Tutti gli eventi della pellicola, compresa l'alleanza tra Palpatine e Lord Fener (cosa che diventerà Anakin dopo) porteranno verso la scena finale. In questa i due alleati guardano come viene costruita la grande Morte Nera, un pianeta artificiale che servirà da base all'Impero e che potrà spostarsi nello spazio a grandi velocità. Inoltre Anakin rivela che sul pianeta artificiale sarà apposta una grande arma.

