STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I bastardi di Pizzofalcone, Il Collegio e Presa Diretta (lunedì, 9 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 9 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, le reti Rai propongono una programmazione molto vasta capace di accontentare coloro che amano vedere film, o seguire i propri telefilm preferiti, ma anche chi preferisce l'attualità o i reality show. Rai Uno inaugura il lunedì sera con la fiction italiana, mandando in onda il primo episodio de I bastardi di Pizzofalcone. Si tratta di una miniserie tratta dall'omonimo romanzo di successo di Maurizio de Giovanni, interpretata da Alessandro Gassmann, ambientata in un commissariato di Polizia. A seguire ci sarà il consueto appuntamento con l'attualità e gli approfondimenti di Bruno Vespa nel suo programma Porta a Porta. Anche su Rai Due parte un nuovo programma, in questo caso si tratta di un reality show che si intitola Il Collegio e si basa su un format britannico, That'll teach'em.

Diciotto ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni vengono fatti studiare in un istituto che funziona secondo le regole vigenti negli anni '60, ben diverse quindi da quelle attuali. Alla fine dovranno cercare di conseguire il diploma di scuola media. In seconda serata invece è previsto il programma di intrattenimento Milano-Roma, durante il quale la Gialappa's Band segue con i suoi irriverenti commenti una coppia di personaggi famosi che percorrono insieme in automobile il tragitto Milano - Roma. Rai Tre, dopo il consueto appuntamento con la soap opera napoletana Un Posto al Sole, trasmette una nuova puntata del programma di attualità Presa Diretta condotto da Riccardo Iacone.

La puntata di stasera si intitola Il sacco di Roma, poiché manda in onda un'inchiesta condotta sullo stato delle cose nel Comune di Roma. In seconda serata torna la grande storia con il documentario 1946, Berlino. La caduta degli dei, che racconta la fine del nazismo al termine della Seconda Guerra Mondiale. Rai 4 e Rai Premium sono le reti che trasmettono gli unici film del lunedì sera del palinsesto Rai. Su Rai 4 va in onda il remake di uno dei più noti film fantasy di tutti i tempi, Conan The Barbarian (2011). Originariamente il ruolo del barbaro Conan era interpretato da Arnold Schwarzenegger, in questo caso invece è recitato da Jason Momoa, diventato noto grazie alla sua partecipazione al telefilm di successo Il trono di spade. Su Rai Premium invece viene trasmesso il film tv Il marchio dell'inganno (2012), un giallo statunitense ad alta tensione. Per quel che concerne le reti restanti, Rai Movie e Rai 5, la prima propone dei nuovi episodi del telefilm statunitense Hell on Wheels, giunto alla sua quinta stagione. Rai 5 invece manda in onda The art of ghotic, documentario nel quale lo storico dell'arte britannico Andrew Graham Dixon racconta caratteristiche e peculiarità dell'arte gotica.