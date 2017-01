STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Strain, Elementary e Quarry - Pagato per uccidere (lunedì, 9 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 9 GENNAIO 2017: THE STRAIN, ELEMENTARY E QUARRY - PAGATO PER UCCIDERE - Per la prima serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, la programmazione delle reti Sky molto spesso si connota per la presenza di generi narrativi piuttosto apprezzati dal grande pubblico come, ad esempio, serie televisive e film. Anche per quanto riguarda il palinsesto di oggi, lunedì 9 gennaio, gli appassionati di telefilm e di pellicole appassionanti potranno dirsi soddisfatti, tra le produzioni destinate al piccolo schermo possiamo citare il poliziesco Elementary, giunto ormai alla quarta stagione, e il medical drama Grey's Anatomy, una delle istituzioni della televisione contemporanea. Anche chi ama la settima arte potrà trovare pane per i suoi denti sulle reti Sky, tra i film più popolari che verranno trasmessi citiamo, per esempio, il giallo all'italiana I delitti del BarLume - Aria di mare, l'avventuroso V8 - Si accendono i motori e il drammatico Lord of War. Complice il rigido clima invernale, con ogni probabilità molti dei telespettatori opteranno per seguire un talent show di grande fascino come Ballando sul ghiaccio, ballerini professionisti ed amatoriali si sfideranno dinnanzi ad una giuria competente per dimostrare loro di essere anche dei provetti pattinatori. Con ogni probabilità sarà proprio questo il programma televisivo più seguito dell'intera serata. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Fox alle ore 21:00 verrà trasmesso The Strain, serie televisiva di genere horror che può vantare la presenza di un autore di grande levatura come Guillermo del Toro, indimenticabile regista di capolavori fantasy come "Il labirinto del fauno" e "Hellboy". La serie tv, giunta ormai alla sua terza stagione, racconta la lotta dell'umanità contro uno strano ed antico male che minaccia la sopravvivenza del genere umano. Su Fox Crime, invece, alle ore 21:05 torna il moderno Sherlock Holmes di Elementary, uomo di grande ingegno che usa le sue straordinarie abilità per collaborare con la polizia di New York nel risolvere casi spinosi e difficili. Lo affianca un Dottor Watson dal fascino particolare, interpretato dalla bellissima Lucy Liu. Gli episodi che verranno trasmessi appartengono alla sua quarta stagione e si intitolano "La confraternita" e "Famiglie allargate". Alle ore 21:15, su Sky Atlantic i telespettatori potranno assistere alle avventure di Mac Conway, il protagonista della serie televisiva Quarry - Pagato per uccidere. Si tratta di un telefilm statunitense che ci mostra come un veterano della guerra del Vietnam venga emarginato dalla società al suo ritorno in patria, per questo verrà assoldato da un'organizzazione criminale che ne farà un killer prezzolato. Anche su Fox Life verrà dato spazio a popolari e amate serie televisive, alle ore 21:00 andrà in onda il nono episodio della tredicesima stagione di questo popolare medical drama che, anno dopo anno, non accenna a passare di moda. Su Sky Uno, invece, alle ore 21:15 l'appuntamento è con Ballando sul ghiaccio, talent show molto particolare in cui un gruppo di ballerini si cimenta nell'arte del pattinaggio su ghiaccio di fronte ad una giuria severa ma giusta. Alle ore 21:15, invece, su Sky Cinema 1verrà trasmesso il film italiano I delitti del BarLume - Aria di mare, commedia a tinte fosche che si basa sulla popolare e fortunata serie di romanzi scritta da Marco Malvaldi. Anche in questo episodio il protagonista è un barista che desidera unicamente una vita tranquilla e rilassata ma che, suo malgrado, si ritrova costantemente coinvolto in delitti intricati e difficili da risolvere. Lo stesso film verrà riproposto alla stessa ora su Sky Cinema Hits. Su Sky Cinema Family, invece, andrà in onda V8 - Si accendono i motori, film dedicato ai più piccoli in cui possiamo assistere alle folli corse automobilistiche di una banda di spericolati ragazzini. Su Sky Cinema Passion alle 21:00 verrà trasmesso invece Confirmation, film per la televisione in cui Kerry Washington interpreta un'avvocatessa molestata sessualmente da un giudice della Corte Suprema. Infine, su Sky Cinema Max, alle 21:00 sarà possibile seguire Lord of War, pellicola del 2005 in cui Nicholas Cage porta sul grande schermo la figura di un pericoloso e spietato trafficante d'armi.