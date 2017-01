STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi andranno in scena oggi, 9 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA GIORNATA (oggi, lunedì 9 gennaio 2017) - Torna questa sera, lunedì 9 gennaio 2017, il Tg satirico Striscia la notizia, in onda su Canale 5: come sempre il programma è guidato dai due presentatori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, e non mancheranno i balletti delle due veline Ludovica ed Irene. Prima di scoprire cosa andrà in onda in questa puntata, vediamo cosa è successo nella puntata di venerdì 7 gennaio 2016. Charlie Gnocchi intervista un'operatrice dello smaltimento rifiuti, che spiega la sua idea su come guadagnare con i rifiuti che si accumulano. Iacchetti invece presenta Luca Galtieri, che mostra la situazione della spazzatura a Cosenza: l'inviato intervista anche i senzatetto che vivono nelle zone dove i rifiuti sono in grossa quantità e ottiene una promessa dal sindaco. Si può così passare al servizio successivo, ovvero quello di Jimmy Ghione. L'inviato intervista Elio Lannutti, presidente Adusbe. Viene poi presentato Luca Sardella con la sua rubrica Speranza verde: si trova nella città di Sorrento e parla dei limoni di questa terra. L'inviato evidenzia tutto ciò che si può fare con questo agrume, e a Sardella non resta che assaggiare ciò che lo chef Vincenzo Capuano prepara. Tocca poi ad Edoardo Stoppa, che parla di un cane di Siracusa che per una malattia deve camminare solo sulle gambe anteriori: sarà poi il commissario dell'Enpa che spiega la situazione del povero animale. Vittorio Brumotti porta in onda le immagini di un'altra struttura che è stata realizzata e mai utilizzata, questa volta a Parma. Cristina Gabetti va a parlare con il direttore di una struttura americana, che spiega l'intelligenza artificiale e ciò che si può fare con essa. Arriva come sempre Lucino in studio, e poi si passa al servizio di Antonio Casanova che si trova a San Cassiano Alta Badia: il mago realizza un gioco di magia che stupisce i presenti. Moda caustica è la rubrica che conclude la puntata, il protagonista è il cantante-presentatore Mika.

© Riproduzione Riservata.