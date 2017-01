Sing/ Candidato come miglior film d'animazione (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

SING, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Sing è un film d'animazione americano realizzata in tecnologia 3D. Viene descritta al più come una musical commedy. La casa di produzione del film animato è la Illumination Entertainment. Il film d'animazione è stato scritto e diretto da Garth Jennings e codiretto da Chrisophe Lourdelet. Alla realizzazione dei personaggi hanno prestato le proprie voci persone come Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Tori Kelly, John C. Reilly e Taron Egerton. Il lavoro è stato candidato al Golden Globe come il miglior film d'animazione del 2016. Il film ruota intorno a una competizione di canto tra gli animali, e quindi anche tra gli attori che hanno prestato voce agli animali stessi. Nella pellicola sono inclusi più di 60 canzoni classiche dei più famosi artisti statunitensi e mondiali. Inoltre vi è incluso un brano speciale e inedito prodotto da Ariana Grande in collaborazione Stevie Wonder, chiamato Faith, ovvero Fato. Rilasciato il 21 dicembre del 2016, il film ha già riscosso un notevole successo. Oltre a essere stata candidata al Golden Globe del 2016, la pellicola è stata candidata anche all'Ammy Award per la miglior colonna sonora di un film d'animazione.

SING, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017): LA TRAMA - Sing La trama del film si sviluppa in un modo di animali antropomorfi e ruota intorno a Buster Moon, un koala che ha un piccolo teatro. Quest'ultimo va male e il koala affronta una serie di problemi finanziari. Così Buster Moon decide d'indire una competizione di canto il cui primo premio sarà di 1000 dollari. Sfortunatamente, l'assistente di Buster Crawley per errore aggiunge due zeri alla cifra, alzando così il montepremi a 100.000 dollari. Gli animali di tutta la città leggono della gara di canto che si terrà e corrono verso il teatro per prendere parte alla competizione e vincere il sostanzioso monte premi. Da qui si sviluppano anche le storie degli animali che vogliono partecipare alla gara di canto. Si scopre che ogni animale ha una propria storia alle spalle. Le cose non cambiano nemmeno quando Buster Moon scopre dell'errore del suo assistente. Intanto si decide che alla gara prenderanno parte anche quegli animali che oltre a cantare sanno danzare. Così iniziano una serie di eventi curiosi tra i vari animali. Tra di loro si creano relazioni sentimentali particolari e molti animali finisco per legarsi gli uni con gli altri. Alla fine dei conti la competizione è vinta dall'orso Mike, che va nel teatro a riscuotere il suo premio. Tuttavia, tutto ciò che Mike trova sono semplicemente 10 dollari e un paio di oggetti lasciati da Buster Moon. L'orso si arrabbia e inizia una serie di azioni disastrose contro il teatro stesso distruggendolo e facendolo cadere. Così il povero koala deve cercare una location. E alla fine la trova, decidendo d'indire un'altra gara di canto, a questo giro senza alcun premio finale. Alla fine dei conti, la seconda competizione si rivela essere un enorme successo e il teatro viene ricostruito, pronto a ospitare altre gare di canto.

